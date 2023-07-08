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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غلق فيلا في جاردن سيتي لهذا السبب

صدى البلد

استجاب حي غرب محافظة القاهرة، لشكاوى المواطنين وأهالي منطقة جاردن سيتي؛ بسبب تحويل الفيلا السكنية الكائنة في العقار رقم 3 دار الشفا، إلى نشاط تجاري (كافيه).

وأوضح حي غرب، في بيانه، أنه تم تنفيذ الإجراءات القانونية بإعادة غلق الفيلا وتشميع الكافيه.

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القاهرة محافظة القاهرة جاردن سيتى غلق الفيلا الفيلا

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