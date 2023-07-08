غلق فيلا في جاردن سيتي لهذا السبب

استجاب حي غرب محافظة القاهرة، لشكاوى المواطنين وأهالي منطقة جاردن سيتي؛ بسبب تحويل الفيلا السكنية الكائنة في العقار رقم 3 دار الشفا، إلى نشاط تجاري (كافيه).
وأوضح حي غرب، في بيانه، أنه تم تنفيذ الإجراءات القانونية بإعادة غلق الفيلا وتشميع الكافيه.
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استجاب حي غرب محافظة القاهرة، لشكاوى المواطنين وأهالي منطقة جاردن سيتي؛ بسبب تحويل الفيلا السكنية الكائنة في العقار رقم 3 دار الشفا، إلى نشاط تجاري (كافيه).
وأوضح حي غرب، في بيانه، أنه تم تنفيذ الإجراءات القانونية بإعادة غلق الفيلا وتشميع الكافيه.
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