غلق فيلا في جاردن سيتي لهذا السبب

استجاب حي غرب محافظة القاهرة، لشكاوى المواطنين وأهالي منطقة جاردن سيتي؛ بسبب تحويل الفيلا السكنية الكائنة في العقار رقم 3 دار الشفا، إلى نشاط تجاري (كافيه).

وأوضح حي غرب، في بيانه، أنه تم تنفيذ الإجراءات القانونية بإعادة غلق الفيلا وتشميع الكافيه.