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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

علا الشافعي: «المتحدة» تقوم بدور مهم لإعادة الفن الراقي

صدى البلد

أشادت الناقدة الفنية علا الشافعي، بحفل "الأساتذة" الذي أقيم أمس الجمعة، في دار الأوبرا المصرية، قائلة،: “كان من أهم الحفلات، والمشروع كان لائقا، برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهي خطوة للعودة إلى الاهتمام بالفن والفنانين، وهذه الخطوة شيء نبيل يستحق أن يلتف حوله الجميع”.

وأضافت علا الشافعي، خلال مداخلة ببرنامج "الحياة اليوم"، على قناة الحياة،: "الحفلات تصدرت التريند، وهناك استوديو يرصد كل شيء، فضلا عن الشكل اللائق الذي خرج به الحفل أمس على قناة الحياة.

 وأشارت إلى أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقوم بدور مهم؛ لإعادة الأشياء إلى مكانها الطبيعي، وتشير إلى الفن الراقي.

https://fb.watch/lFq1Tn8Rb8/

 

الحياه اليوم الأوبرا المصرية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الشركة المتحدة المتحدة للخدمات برنامج الحياة اليوم

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