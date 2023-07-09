أخبار التعليم| الأعلى للجامعات يعلن عن دعوة اليونسكو لمؤتمر قضايا التحول في المجتمعات بتونس.. آخر موعد لغلق باب الالتماسات على نتائج الفصل الثاني بجامعة عين شمس

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية

غدًا.. اخر موعد لغلق باب الالتماسات على نتائج الفصل الثاني بجامعة عين شمس

أعلنت إدارة كلية البنات جامعة عين شمس، إنه سوف يتم بدء تقبل التماسات كافة نتائج الساعات المعتمدة بدءا من اليوم الثلاثاء ٤ يوليو حتى الاثنين القادم ١٠ يوليو ولن تستقبل أى التماسات بعد ذلك الموعد.

التربيع الثاني لأخر قمر في عام 1444هـ

تشهد سماء مصر يوم الأثنين القادم ظهور قمر التربيع الثاني لشهر ذي الحجة لعام 1444هـ (وهو يعد التربيع لأخير فى عام 1444هـ) حيث إننا يفصلنا عن نهاية العام الهجري الحالي واستقبلال هلال العام الجديد، وسيكون تربيع القمر فرصة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال لمشاهدتها ورصدها وتصويرها، وكشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن هذه الظاهرة.

الأعلى للجامعات يعلن عن دعوة اليونسكو لمؤتمر قضايا التحول فى المجتمعات بتونس.. تفاصيل

أعلن المجلس الأعلى للجامعات أن عن دعوة منظمة اليونسكو إدارة العلوم بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم للمشاركة فى مؤتمر إعلان اطلاق الجامعة الصيفية الأولى تحت عنوان " قضايا التحول فى المجتمعات العربية الراهنة والمقرر عقدة فى الفترة من 12-16 أغسطس 2023 بمدينة سوسة بالجمهورية التونسية " .

اداب القاهرة : اول سبتمبر بداية امتحانات الفصل الدراسى الصيفى

كشفت الدكتورة نجلاء رأفت عميدة كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن الجدول الزمنى و قواعد التسجيل للفصل الدراسى الصيفي لبرامج الساعات المعتمدة .

بدء البرنامج التأهيلي بجامعة عين شمس للمشاركة في المشروع الوطني للقراءة

ينظم قسم اللغة العربية بكلية التربية بجامعة عين شمس، برنامج تدريبي مكثف لطلاب جامعة عين شمس للتأهيل للمشاركة بالمشروع الوطني للقراءة في نسخته الثالثة 2023.