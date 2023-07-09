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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

غدا.. التربيع الثاني لآخر قمر في عام 1444هـ

تربيع القمر
تربيع القمر

تشهد سماء مصر يوم غدا الإثنين ظهور قمر التربيع الثاني لشهر ذي الحجة لعام 1444هـ (وهو يعد التربيع لأخير فى عام 1444هـ) حيث إننا يفصلنا عن نهاية العام الهجري الحالي واستقبال هلال العام الجديد، وسيكون تربيع القمر فرصة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال لمشاهدتها ورصدها وتصويرها، وكشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن هذه الظاهرة.

واعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية أن قمر التربيع الثاني و الأخير لشهر ذي الحجة يشرق فى تمام الساعات الأولى ليوم الجمعة الموافق 10 يوليه، وسيصل القمر إلى لحظة التربيع الثاني والأخير لشهر ذي الحجة له في تمام الساعة الواحده و49 دقيقة صباحا، وبذلك سيكون أكمل ثلاث أرباع مداره حول الأرض هذا الشهر.

وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، إن فترة التربيع الأخير للقمر تعد الوقت المثالي لرصد تضاريس سطحه بواسطة المنظار أو التلسكوب، حيث يظهر نصف القمر مضاء ونصفه الآخر مظلما، لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدا خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب المضيء والجانب المظلم نظرا لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظرا ثلاثي الأبعاد.

الآن فرصة لمشاهدة سيد الخواتم في سماء مصر

وأوضح الدكتور "تادرس"، أنه للتمكن من مشاهدة أى ظاهرة فلكية مثل اقتران القمر مع الكوكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية ، فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

شهر محرم 1445هـ

وخلال بضعة أيام مقبلة سوف تتقلص المسافة بين القمر والشمس إلى أن يصبح القمر في مرحلة هلال نهاية الشهر ويرصد قبل فترة وجيزة من شروق الشمس إستعدادا لوصوله لمنزلة الاقتران لشهر محرم 1445هـ.

الشهور الهجرية

ونظام التقويم الهجرى يعتمد على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هى " 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6 جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة".

قمر قمر التربيع الثاني قمر التربيع الثاني لشهر ذي الحجة التربيع لأخير فى عام 1444هـ نهاية العام الهجري الحالي

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