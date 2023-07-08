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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

جدول أيام .. اِعرف موعد تسليم وحدات سكن مصر فى أرض المعارض

شقق سكنية
شقق سكنية

يسعي الكثير من المواطنين، الحصول علي وحدات سكنية لأسعار فى متناول اليد وعليه تقوم الحكومة بتوفير  شقق الإسكان الاجتماعي وأراض سكنية لمحدودي و متوسطي الدخل بأسعار مخفضة حيث يمكن للجميع مع توافر الشروط التقديم عليها.

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وتستعد وزارة الإسكان إلي تسليم شقق سكن مصر فى أرض المعارض فى فترة من 23 يوليو وحتي 29 أغسطس 2023 وذلك في المنطقة الأولى مسلسلات أرقام «3 - 4 -5» المرحلة الأولى، ومسلسل رقم 2 المراحل التالية.

تسليم وحدات سكن مصر


ويحدد موعد تسليم وحدات سكن مصر يوم لكل عمارة حيث يتم التسليم بداية من الأحد 23 يوليو 2023 ويستمر حتي الثلاثاء 29 أغسطس.

مواعيد تسليم وحدات مشروع سكن مصر

- يبدأ تسليم العمارة رقم 113 بمشروع سكن مصر  يوم الأحد 23 يوليو 2023.

- تسليم وحدات العمارة رقم 114 يوم الإثنين 24 يوليو 2023، ويوم الثلاثاء 25 يوليو 2023، تسليم وحدات العمارة رقم 115.

- وفي يوم الأربعاء 26 يوليو 2023، تسليم وحدات العمارة رقم 116 بمشروع سكن مصر

- وفي يوم الخميس 27 يوليو 2023، تسليم وحدات العمارة رقم 109.

-  تسليم الوحدات السكنية بمشروع سكن مصر في العمارة رقم 110 يوم الأحد 30 يوليو 2023 اما يوم الإثنين 31 يوليو 2023، تسليم وحدات العمارة رقم 111.

موعد تسليم وحدات سكن مصر فى أغسطس 


- يتم تسليم الوحدات السكنية بمشروع سكن مصر في العمارة رقم 112 فى أول أيام أغسطس يوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023.

- أما يوم الأربعاء 2 أغسطس 2023، يتم تسليم الوحدات السكنية بمشروع سكن مصر في العمارة رقم 107 وفى يوم الخميس 3 أغسطس 2023، تسليم وحدات العمارة رقم 108.

- وفى يوم الأحد 6 أغسطس 2023، يتم  تسليم وحدات العمارة رقم 118 أما يوم الاثنين 7 أغسطس 2023، يتم تسليم وحدات العمارة رقم 117.

- وفى يوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023، يتم تسليم وحدات العمارة رقم 105 وفي يوم الأربعاء 9 أغسطس يتم تسليم العمارة رقم 106.

- يوم الخميس 10 أغسطس 2023، تسليم الوحدات السكنية بمشروع سكن مصر في العمارة رقم 103.

- يوم الأحد 13 أغسطس 2023، تسليم الوحدات السكنية بمشروع سكن مصر في العمارة رقم 104.

- يوم الاثنين 14 أغسطس 2023، تسليم الوحدات السكنية بمشروع سكن مصر في العمارة رقم 101.

تسليم شقق سكن مصر فى أغسطس

- وفي يوم الثلاثاء 15 أغسطس 2023، تسليم وحدات العمارة رقم 102 وفى يوم الأربعاء 16 أغسطس يتم تسليم  العمارة رقم 100.

- وتم تخصيص يوم الخميس 17 أغسطس لتسليم العمارة رقم 99.

- كما يستمر تسليم وحدات سكن مصر يوم الأحد 20 أغسطس 2023، العمارة رقم 98 وأيضا تخصيص  يوم الإثنين 21 أغسطس 2023، لتسليم العمارة رقم 97.

- وفيما يخص  يوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023، سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 96 و يوم الأربعاء 23 أغسطس العمارة رقم 95.

- يوم الخميس 24 أغسطس 2023، تسليم العمارة رقم 93.

- فيما يتم تسليم وحدات العمارة رقم 92 يوم الأحد 27 أغسطس 2023، و يوم الإثنين 28 أغسطس 2023، تسليم وحدات العمارة رقم 91.

- ويوافق يوم الثلاثاء 29 أغسطس 2023، أخر يوم لتسليم وحدات العمارة رقم 94.

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موعد تسليم شقق سكن مصر بمنطقة جنوب طريق القطامية

كما أنه سيتم تسليم شقق سكن مصر بمنطقة جنوب طريق القطامية العين السخنة من يوم الأحد 23 يوليو 2023 حتى يوم الثلاثاء 25 يوليو 2023.
 

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