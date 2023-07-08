رئيس الأوبرا المصرية: حفل الأساتذة أعاد إحياء التراث الفني الراقي

أكد الدكتور خالد داغر رئيس الأوبرا المصرية، أن حفل الأساتذة أعاد إحياء التراث الفني الراقي وكان بمثابة يوم عيد، مضيفا:" “الجمهور بيروح للفن الحقيقي دون أي تردد، والناس ترتبط بالألحان والموسيقى، وهي دي الهوية المصرية هي الهوية السمعية”.

وأوضح رئيس دار الأوبرا المصرية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “ الحياة اليوم” والمذاع عبر قناة “الحياة،:”"الحفل كان عيداً لأننا لقينا جمهورنا على السوشيال ميديا بيتكلموا على الحفلة ونقلها مباشرة لقى مردوداً كبيرًا".

وأكمل: "بنعمل حفلات مماثلة كل أسبوع ويوميًا عندنا حفلات، ولكن فكرة مشروع الاساتذة قائمة على أن النجوم الكبار أمثال مدحت صالح يغنوا لكبار الفنانين والناس بتبقى مبسوطة من سماع الألحان المصرية والعربية القديمة".

