مدحت صالح يتصدر توتير بعد ساعات من حفل الأساتذة

تصدر اسم الفنان مدحت صالح، مؤشرات البحث عبر موقع التغريدات العالمي تويتر، بعد ساعات قليلة من نهاية حفله بدار الأوبرا المصرية.

خلال الحفل تغنى النجم مدحت صالح بمصاحبة الاوركسترا الموسيقية بقيادة المايسترو هشام مصطفى وبمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم بمختارات من اعمال زمن الفن الجميل التى وضعها كبار الملحنين المصريين والعرب منهم محمد عبد الوهاب ، محمد فوزى ، رياض السنباطى ، فريد الاطرش ، بليغ حمدى ، طلال مداح ، الرحبانية وغيرهم وذلك بعد اعادة توزيعها بشكل اوركسترالى عصرى .

يذكر ان مشروع الأساتذة يعد خطوة لتحديث التراث الموسيقى واعادة صياغة مكتبة الموسيقى العربية بما يتيح الفرصة لتقديمها بشكل حديث يعمل على جذب شرائح جماهيرية متنوعة خاصة الشباب والأجيال الجديدة.

الاحتفاليه تأتى تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة وبالتعاون بين دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر والنجم مدحت صالح والمتحدة للخدمات الاعلامية.

كلمة مدحت صالح :

وكان أبدع المطرب الكبير مدحت صالح في غناء "مقادير" للمطرب السعودي طلال مداح خلال حفل الاساتذة المقام بدار الأوبرا المصرية، وسط تفاعل كبير من الحاضرين، وتوجه بتحية لملحن الأغنية سراج عمر.

وحرص المطرب مدحت صالح على القاء كلمة للحاضرين خلال حفله المقام في دار الأوبرا.

وقال:" النهاردة يوم كله حب وعرفان للأساتذة الراحلين، وأتمنى كل زملائي في المهنة أن يتحمسوا للمشروع ويتواجدوا وتوجه بالشكر للحاضرين والشركة المتحدة.