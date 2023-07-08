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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسني صالح عن حفل الأساتذة: الأوركسترا شئ راقى

صدى البلد

أشاد المخرج حسنى صالح، بحفل الاساتذة، قائلا:" أبارك على نجاح حفل "الأساتذة" الذى أقيم بدار الأوبرا المصرية ونقلته قناة الحياة فى بث مباشر.

أوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “ الحياة اليوم” والمذاع عبر قناة الحياة"،:" أنا من الناس الغيورة على الوطن ومصر شيء آخر، وبشكر قناة "الحياة" على هذا التصوير الرائع الذى أظهر جمال مصر، وهذه هى مصر، مؤكدا أن الأوركسترا شئ راقى مالى هدومه.

ولفت إلي أن مشاركة قناة الحياة فى هذا المجهود الرائع مشرف ويليق بقدر مصر وفنها العريق، لافتا إلى أن عمار الشريعى كانت قد واجهته مشكلة فى إعادة صياغة أغانى عبد الحليم بصوت عبد الحليم، ولكن نحن لدينا فرصة بملحنين مصر الكبار لوضع إضافات بالتقنية الحديثة ويكون لدينا مكتبة تملكها مصر.


 

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