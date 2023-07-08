المنتخب الأولمبي vs المغرب.. صمود دفاعي للفراعنة وهجمات مضادة بعد نصف ساعة

حافظ المنتخب الأولمبي على تقدمه امام المغرب بهدف وسط صمود دفاعي فى ظل النقص العددي قابله هجمات مغربية متتالية في المباراة المقامة حاليا فى نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.

بدأ اللقاء بمحاولات من جانب المنتخب الأولمبي لتشكيل خطورة على الخطوط الخلفية لنظيره منتخب المغرب.

ونجح محمد طارق مدافع المنتخب الأولمبي في ابعاد احدى الكرات الخطيرة التي سددها أحد لاعبي منتخب المغرب فى الدقيقة الثامنة.

احرز محمود صابر الهدف الاول ل المنتخب الأولمبي في الدقيقة العاشرة من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

ولجأ حكم اللقاء الي تقنية الفيديو بعد عرقلة محمود صابر نجم المنتخب الأولمبي للاعب منتخب المغرب عبد الصمد الزلزولي في الدقيقة 15.

وقرر حكم اللقاء بطرد محمود صابر نجم المنتخب الأولمبي بعد العودة الي تقنية الفيديو فى الدقيق 16.

وطالب عبد الصمد الزلزولي نجم منتخب المغرب بركلة جزاء بداعي احتمالية لمس الحرة يد احمد عادل لاعب المنتخب الأولمبي داخل منطقة الجزاء.

اعتمد المنتخب الأولمبي على التنظيم الدفاعي بعد طرد محمود صابر بالتزامن مع الهجمات المرتدة.

ويأتي تشكيل المنتخب الأولمبي، على النحو التالي :

حمزة علاء في حراسة المرمي

أحمد عيد وحسام عبدالمجيد ومحمد طارق وحاتم سكر ومحمود صابر وأحمد نبيل كوكا وأحمد عاطف ومحمد شحاتة وإبراهيم عادل وأسامة فيصل.