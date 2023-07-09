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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن|تطورات الحالة الصحية لـ دانا حمدان.. بيان مهم من نقابة الممثلين عن أزمة مسلسل ليه لأ

ليه لأ
ليه لأ

نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها: 

هنا الزاهد وأحمد السعدني يخوضان تجربة الغناء .. تفاصيل

يخوض كل من الفنان أحمد السعدني، والفنانة هنا الزاهد، تجربة الغناء من خلال مسلسل “سيب وانا اسيب”.

نجوم البعبع يحتفلون بالعرض الخاص في جدة.. صور

أقيم، أمس، عرض خاص لفيلم "البعبع" في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، بحضور أبطاله، وأقيم العرض في سينما Muvi cinema داخل Mall of arabia حيث احتفل أبطال الفيلم مع الجمهور بنجاح الفيلم في الخليج بعد تحقيقه لإيرادات كبيرة في السعودية والإمارات والخليج بشكل عام.

بناء على طلب الجمهور| إعادة حفل الأساتذة على قناة الحياة الليلة

أعربت قناة الحياة عن سعادتها بعد عرض أول حفلة من مشروع «الأساتذة»، التي أحياها الفنان مدحت صالح، أمس، هذا إلى جانب شعوره برضا الجمهور عن الحفل.

بعد إشادة «سنريجي».. تامر حسني يوجّه رسالة للشركة عن فيلم «تاج»

عبّر الفنان تامر حسني، عن سعادته بنجاح فيلمه الجديد “تاج” والذي يعرض في السينمات.

تسمم .. مي سليم تكشف تطورات الحالة الصحية لـ دانا حمدان |خاص

كشفت الفنانة مي سليم تطورات الحالة الصحية لشقيقتها دانا حمدان بعد نقلها المستشفى.

رجعوا لبعض ولا لأ .. غادة عادل تظهر برفقة طليقها في اليونان

شاركت الفنانة  غادة عادل جمهورها بصور من رحلتها في اليونان التي نشرتها عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام".

 

حذف المشهد| بيان مهم من نقابة الممثلين عن أزمة مسلسل ليه لأ

أصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانا تستاء فيه مما حدث بمسلسل “ليه لأ”، في الحلقة الثامنة من العمل، حيث  تتحدث فنانتان من الوجوه الجديدة بالعمل، واللتين تجسدا شخصيتي ياسمين ومنة، لتسأل الأولى: حضرتك بتّدرسي فين؟، لترد منة: “أنا بدّرس في آداب مسرح”،

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