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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هنا الزاهد وأحمد السعدني يخوضان تجربة الغناء .. تفاصيل

السعدني وهنا الزاهد
السعدني وهنا الزاهد

يخوض كل من الفنان أحمد السعدني، والفنانة هنا الزاهد، تجربة الغناء من خلال مسلسل “سيب وانا اسيب”.

نشرت الفنانة هنا الزاهد مقطع فيديو من الأغنية الدعائية لمسلسل سيب وأنا أسيب، من خلال حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلقت قائلة: "أغنية هما هنا، من مسلسل سيب وأنا أسيب، يعرض قريبًا عبر منصة شاهد، كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد عادل”. 
 

أحمد السعدني يكشف عن موعد طرح مسلسل "سيب وأنا أسيب"

سيب وأنا سيب.. مسلسل جديد لأحمد السعدني وهنا الزاهد

كشف الفنان أحمد السعدنى عن موعد طرح مسلسله الجديدة “سيب وأنا سيب” عبد منصة شاهد .

وكتبت أحمد السعدنى عبر حسابه بتطبيق انستجرام:" 22/7 إن شاء الله ".

وأعلنت منصة شاهد عن استعدادها لعرض مسلسلها الجديد سيب وأنا سيب بطولة أحمد السعدني وهنا الزاهد.

وعرضت المنصة جزء من تفاصيل المسلسل وكتبت على صفحتها أن فكرة المسلسل تدور حول" خطوبة فنان مشهور بفاشون بلوجر تشعل السوشيال ميديا، مسلسل جديد بطولة هنا الزاهد و أحمد السعدني مسلسل بعنوان سيب وأنا سيب.

السعدني احمد السعدنى الفنان أحمد السعدني هنا الزاهد الفنانة هنا الزاهد سيب وأنا أسيب انستجرام عزيز الشافعي

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