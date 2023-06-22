سيب وأنا سيب.. مسلسل جديد لأحمد السعدني وهنا الزاهد

أعلنت منصة شاهد عن استعدادها لعرض مسلسلها الجديد سيب وأنا سيب بطولة أحمد السعدني وهنا الزاهد.



وعرضت المنصة جزء من تفاصيل المسلسل وكتبت على صفحتها أن فكرة المسلسل تدور حول" خطوبة فنان مشهور بفاشون بلوجر تشعل السوشيال ميديا، مسلسل جديد بطولة هنا الزاهد و أحمد السعدني مسلسل بعنوان سيب وأنا سيب.





أخر أعمال أحمد السعدني

وبدأ أحمد السعدني فى تصوير مسلسل سيب وأنا سيب بعد انتهائه من تصوير مسلسله الأخير سره الباتع والذى عرضه فى موسم رمضان الماضي وكان بطولته بجانب أحمد فهمي وريم مصطفى ومن إخراج خالد يوسف.





هنا الزاهد تنتظر عرض فيلمها الجديد

ومن ناحية أخرى تنتظر هنا الزاهد عرض أحدث أعمالها فيلم مستر إكس والذى تشارك فى بطولته بجانب زوجها أحمد فهمي وبيومي فؤاد ومحمد أنور.

طرح برومو مستر إكس





وطرحت الشركة المنتجة لفيلم مستر إكس البرومو الرسمي استعدادا لعرضه مع احتفالات عيد الأضحي القادم، وبطولة أحمد فهمي وهنا الزاهد وأوس أوس.

وظهر فى البرومو عدد كبير من الشخصيات الفنية والرياضية كضيف شرف وعلى رأسهم عمرو يوسف وريم مصطفى وأحمد فهيم وأكرم حسني بالإضافة إلى بيج رامي وإبراهيم فايق.

كما يقدم أحمد سعد أغنية جديدة ضمن أحداث الفيلم تحت عنوان اختياراتي مدمرة حياتي ويظهر في الفيلم بشخصيته الحقيقية كمطرب.

وتدور قصة الفيلم حول قيام أحمد فهمي بطل العمل بحل أزمات بعض الرجال الذين يعانون من مشاكل أسرية وعائلية ويريدون الطلاق، وذلك من خلال شركة يعمل بها مع هنا الزاهد وأوس أوس ومحمد أنور.