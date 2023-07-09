محمد حلمي: تشكيل أوسوريو أعطى الأفضلية لـ"فيوتشر" في بداية المباراة

أعرب محمد حلمي نجم نادي الزمالك السابق عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه الفريق الأبيض على فيوتشر بنتيجة 3 – 2 ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الممتاز .

وقال محمد حلمي في تصريحات لبرنامج "البريمـو" ، مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر قناة "TeN" : " خوان كارلوس أوسوريو" بدأ المباراة بتشكيل خاطئ ، وتعجبت من عدم الدفع أساسياً بالثنائي محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق ، و أحمد فتوح ، وهذا التشكيل أعطى الأفضلية لفريق فيوتشر في بداية المباراة و نجحوا في تسجيل هدفين مبكرين ".

وأضاف : " الزمالك يقدم آداءً جيداً في المباريات الأخيرة و أصبح لديه خطورة هجومية منذ مباراة فاركو بدور ال 16 من كأس مصر ، والفريق أصبح يسير بشكل مميز تحت قيادة خوان كارلوس أوسوريو.

وتابع : " الخبرات و المهارات الفردية صنعت الفارق لصالح الزمالك ، كما أن فريق فيوتشر كان نداً قوياً للأبيض خلال شوط المباراة الأول ".