جنايات المحلة تنظر ثاني جلسات محاكمة شخص أنهى حياة زوجته بالزيت المغلي

تنظر جنايات المحلة بالدائرة الثانية برئاسة المستشار أيمن سليمان، اليوم الأحد، ثاني جلسات محاكمة زوج متهم بإنهاء حياه زوجته بالتعدي عليها وتعذيبها حرقا بواسطة استخدام زيت مغلي بسبب خلافات أسرية لسماع مرافعة النيابة ومحامين الدفاع عن المتهم والزوجة الضحية وشهود عيان للحادث .



تعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حيال تورط المتهم "م.ن"45 سنة بإنهاء حياة زوجته "ن.ت"34 سنة بتعذيبها وإزهاق روحها بحرقها باستخدام زيت مغلي بقصد التخلص من حياتها بسبب ظروف خلافات أسرية .



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وبنقنين الإجراءات الامنية وباعداد الأكمنة الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث الشرطة من إلقاء القبض على المتهم بإنهاء حياة زوجته .



وبمواجهه المتهم اعترف بارتكاب الواقعة لخلافات أسرية نتيجة ظروف اقتصادية وأزمة مالية مرت بها أفراد أسرته بشكل مفاجىء.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها بمقابر أسرتها.