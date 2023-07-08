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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

موقع عبري: إسرائيل في طريقها إلى "جولات قتالية" منتظمة بالضفة الغربية

والا العبري: إسرائيل
والا العبري: "إسرائيل" في طريقها إلى "جولات قتالية" منتظمة

ذكرت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم السبت ، أن جيش الاحتلال في طريقه لتنفيذ جولات قتالية متتابعة في الضفة الغربية المحتلة على غرار ما يحصل في غزة.

وقال موقع والا العبري: "ليس فقط في غزة.. العملية في جنين تشير إلى أن "إسرائيل" في طريقها إلى جولات قتالية منتظمة في الضفة الغربية أيضًا".

كان جيش الاحتلال قد شن عملية عسكرية هي الأوسع منذ عام 2002، فجر الاثنين الماضي، واستمرت العملية ليومين كاملين حاول خلالها جيش الاحتلال الدخول إلى وسط المخيم لكنه فشل في وجه صمود وضراوة قتال المقاومين وعلى رأسهم سرايا القدس- كتيبة جنين.


وأسفر العدوان "الإسرائيلي" على جنين ومخيمها عن ارتقاء 12 مواطناً وإصابة ما يزيد عن 100 آخرين بينهم 20 في حالة خطيرة، إضافة إلى تدمير كامل للبنية التحتية في المخيم، لكن "كتيبة جنين" ألحقت خسائر فادحة في صفوف جنود وآليات الاحتلال حيث اعترف الاحتلال بمقتل جندي من القوات الخاصة الصهيونية.

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