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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| ذكرى وفاة عبد المنعم مدبولي.. تفاصيل حفل رابح صقر

أخبار الفن
أخبار الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها ذكرى عبد المنعم مدبولي، تفاصيل حفل رابح صقر، انفصال ريكي مارتن عن زوجه السوري، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها: 

 

بفستان مكشوف.. كارولين عزمي تتألق في أحدث ظهور

شاركت الفنانة كارولين عزمي متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت كارولين عزمي في الصورة بإطلالة صيفية متميزة، مرتدية فستان مكشوف باللون البني، ومعتمدة علي المكيب الهادي الذي أبرز جمال وجهها وانسدال خصلات شعرها، وذلك أثناء تناول الطعام.

 

رابح صقر يحيي حفلا غنائيا في الأحساء.. 14 يوليو

يستعد الفنان رابح صقر، لإحياء حفل غنائي ساهر له يوم الجمعة 14 يوليو الجاري، في قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة الملك فيصل بمدينة الأحساء السعودية، ضمن سلسلة حفلات جولة المملكة 2023.

 

في ذكراه.. قصة وفاة عبد المنعم مدبولي المأساوية وصراعه مع السرطان

تحل اليوم الأحد 9 يوليو، ذكرى رحيل الفنان عبد المنعم مدبولي، الذى وُلد في 28 ديسمبر عام 1921، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2006، عن عمر يناهز الـ 84 عامًا.

قدم عبد المنعم مدبولي أعمالًا فنية مميزة وشكل جيلا من الممثلين، على رأسهم الزعيم عادل إمام، كما أسس فرقا مسرحية على مدار مشواره الفنى فى التمثيل.

 

في ذكراه.. تعرف على مهنة عبد المنعم مدبولي قبل النجومية

تحل اليوم الأحد 9 يوليو، ذكرى رحيل الفنان عبد المنعم مدبولي، الذى وُلد في 28 ديسمبر عام 1921، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2006، عن عمر يناهز الـ 84 عامًا.

استطاع عبد المنعم مدبولي، بموهبته المميزة والكبيرة أن يخلق مدرسة فى فن الكوميديا خاصة به، كما استطاع أن يجعل لفنه وكوميديته طابعا خاصا يعشقه الصغير قبل الكبير.

 

تعرف عني إيه.. محمد عدوية يعلن اقتراب موعد طرح ألبومه

يستعد المطرب الشعبي محمد عدوية، لطرح ألبوم غنائي جديد له يحملاسم  تعرف عني إيه، وذلك خلال الفترة القليلة المقبلة، وتزامنا مع الموسم الصيفي.

 

في ذكراه.. قصة تدخل كمال الطويل لحل أزمة عبد الحليم حافظ

تحل اليوم الأحد 9 يوليو، ذكرى وفاة الملحن كمال الطويل، الذي ولد بطنطا في 11 أكتوبر عام 1923، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2003، عن عمر يناهز 79 عامًا، وكان سببا في شهرة عدد من كبار النجوم، وأبرزهم عبد الحليم حافظ.

 

نجوم دراما رمضان الشباب مع صاحبة السعادة.. الإثنين والثلاثاء

تستضيف الفنانة والإعلامية إسعاد يونس عبر برنامجها "صاحبة السعادة"، على قناة  "dmc"، مجموعة من الوجوه الشباب الذين لفتوا إليهم الأنظار خلال الفترة الماضية وكان لهم ظهور بارز علي شاشات التلفزيون خلال رمضان الماضي.

عبد المنعم مدبولي محمد عدوية كارولين عزمي رابح صقر كمال الطويل اسعاد يونس صاحبة السعادة

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