في ذكراه.. قصة وفاة عبد المنعم مدبولي المأساوية وصراعه مع السرطان

تحل اليوم الأحد 9 يوليو، ذكرى رحيل الفنان عبد المنعم مدبولي، الذى وُلد في 28 ديسمبر عام 1921، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2006، عن عمر يناهز الـ 84 عامًا.

قدم عبد المنعم مدبولي أعمالًا فنية مميزة وشكل جيلا من الممثلين، على رأسهم الزعيم عادل إمام، كما أسس فرقا مسرحية على مدار مشواره الفنى فى التمثيل.

عبد المنعم مدبولي ونشأته

وُلد الفنان عبد المنعم مدبولي، في حى باب الشعرية فى 28 ديسمبر 1921 يتيما وفقيرا للغاية ولكن موهبته التمثيلية ظهرت في المرحلة الابتدائية عندما تم ترشيحه ليقود الفرقة المسرحية بالمدرسة ومارس التمثيل لأكثر من 50 عاما حتى وفاته يوم الأحد 9 يوليو 2006.

عبد المنعم مدبولي ومسيرته

كما شكل عبد المنعم مدبولي، مدرسة كوميدية مستقلة فى الضحك الراقى وأسس العديد من الفرق المسرحية مثل المسرح الحر عام 1952 والكوميدي 1963 والفنانين المتحدين 1966 والمدبوليزم 1975.

عبد المنعم مدبولي ووفاته

وفى أواخر حياته أصيب عبد المنعم مدبولي بسرطان الكبد وخاض رحلة علاج صعبة في لندن، وجرى استئصال أجزاء كبيرة من الكبد لديه وتعافى من المرض الذى عاش به 25 عاما ولكن الذى كان سببا فى وفاته حيث أصيب بوعكة صحية توفى على أثرها متأثرا بمرض القلب عن عمر يناهز 85 عاما.