الاحتلال الإسرائيلي يعتقل فلسطينيين من "رام الله" و"نابلس"

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مواطنين فلسطينيين من محافظتي "نابلس" ورام الله" شمال ووسط الضفة الغربية المحتلة.



وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة "عصيرة" في نابلس، واعتقلت فلسطينيًا بعد مداهمة منزله وتفتيش، فيما جرى اعتقال شاب آخر من "بلدة" ترمسعيا" في شمال رام الله.



وأضافت المصادر أن اشتباكات اندلعت بين قوات الاحتلال وأهل "ترمسعيا" بعد اقتحامها.



يشار إلى أن بلدة "ترمسعيا" شهدت عدوانا كبيرا من قبل الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين خلال الشهر الماضي، وجرى إحراق عشرات المنازل والسيارات، واستشهد مواطن فلسطيني جراء العدوان الذي أثار موجة إدانات دولية للاحتلال.