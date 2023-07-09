عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حارس عالمي يهدد الصفقة.. تطور مفاجئ يعطل انتقال الشناوي للنصر السعوي

محمد الشناوي
محمد الشناوي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، آخر تطورات اهتمام نادي النصر السعودي، بالتعاقد مع محمد الشناوي، حارس مرمى فريق الأهلي، خلال الصيف الحالي.

وقال شوبير، عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير”:" مسئول في نادي النصر السعودي تحدث مع مسئولي الأهلي منذ فترة بشأن إمكانية التعاقد مع محمد الشناوي، والأهلي رحب، بشرط وصول عرض يليق بإمكانيات حارسه الكبير، لكن النصر لم يقدم عرضا رسميا حتى الآن".

منافس الزمالك.. النصر السعودي يعلن اسم مدربه الجديد

خالد الغندور يفجر مفاجأة عن رحيل محمد الشناوي إلي النصر السعودي

وأضاف: " النصر السعودي يضع التعاقد مع الإسباني ديفيد دي خيا، خيار أول لتدعيم حارس المرمى، وهذا ما يعطل تقدم النصر بعرض لضم محمد الشناوي".

النصر السعودي قدم عرضا مغريا لضم ديفيد دي

وتابع: " النصر السعودي قدم عرضا مغريا لضم ديفيد دي خيا وفي حال موافقته، سيصرف النظر عن التعاقد مع محمد الشناوي، وبالتالي يعجل برحيل علي لطفي (الحارس الثاني في الأهلي) إلى ناد زد على سبيل الإعارة".

دي خيا يغادر مانشستر يونايتد:

وكان دي خيا أعلن، أمس السبت، رحيله عن مانشستر يونايتد، بعد 12 عاما قضاها في صفوف الفريق.

الشناوي النصر الأهلى محمد الشناوي ديفيد دي خيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير الكهرباء يزف بشرى سارة لأصحاب العدادات القديمة

800 جنيه| الذهب يتراجع بقوة مجددا وعيار 21 الآن يسجل أدنى مستوياته

إيرادات الأفلام.. كريم عبد العزيز يصدم الجميع

بعد قليل .. حسم مصير مرتضي منصور من رئاسة الزمالك

المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبي يشن هجوما قويا بعد خسارة النهائي .. تفاصيل

بعد 20 دقيقة فقط.. شاومينج ينشر أسئلة وإجابات جيولوجيا الثانوية العامة على تليجرام

جهاد جريشة يفجر مفاجأة بشأن طرد محمود صابر أمام المغرب

تعليق مثير من نجم الزمالك السابق على صفقة إمام عاشور مع الأهلي

ترشيحاتنا

قلبت السعودية.. ملابس ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا

خسرنا بطولة وكسبنا جيلا.. 5 مكاسب حققها المنتخب الأولمبي بأمم إفريقيا

شوبير: الهدف الأول للزمالك في مرمي فيوتشر مسؤولية جنش وأتعجب من لومه لزملائه

اعترافات سائق ربع نقل في واقعة تهشيم عدد من السيارات بشارع صلاح سالم

بعد مرور 1054 عاما على تأسيسها.. 5 معلومات مهمة عن القاهرة التاريخية

فيديو جديد يوثق عنف الشرطة الأمريكية.. ضابط يهاجم امرأة حاملًا ويطرحها أرضًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هبة قطب تكشف عادة تفعلها المرأة تفسد العلاقة الزوجية

قلبت السعودية.. ملابس ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا

حان وقت العقاب|نهاية حزينة لقصة أطهر الطاهر مع الهلال السوداني.. ماذا حدث له؟

تحسين الدورة الدموية والأداء.. فوائد غير متوقعة لـ البطيخ الأصفر والأحمر

فيديو

مشهد لم يحدث من قبل.. سائق قطار بأوغندا يتجنب كارثة.. فيديو

رامي صبري يكشف تفاصيل في حياته الشخصية والفنية.. فيديو

عمل حاجة مقرفة لما النور قطع.. إيمان العاصي تكشف تفاصيل اعتداء جارها عليها

فيديو فاجأ الجميع |عروسة لبست بدلة رقص شفافة وقلعت فستانها فى فرحها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ