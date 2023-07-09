حارس عالمي يهدد الصفقة.. تطور مفاجئ يعطل انتقال الشناوي للنصر السعوي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، آخر تطورات اهتمام نادي النصر السعودي، بالتعاقد مع محمد الشناوي، حارس مرمى فريق الأهلي، خلال الصيف الحالي.

وقال شوبير، عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير”:" مسئول في نادي النصر السعودي تحدث مع مسئولي الأهلي منذ فترة بشأن إمكانية التعاقد مع محمد الشناوي، والأهلي رحب، بشرط وصول عرض يليق بإمكانيات حارسه الكبير، لكن النصر لم يقدم عرضا رسميا حتى الآن".

وأضاف: " النصر السعودي يضع التعاقد مع الإسباني ديفيد دي خيا، خيار أول لتدعيم حارس المرمى، وهذا ما يعطل تقدم النصر بعرض لضم محمد الشناوي".

النصر السعودي قدم عرضا مغريا لضم ديفيد دي

وتابع: " النصر السعودي قدم عرضا مغريا لضم ديفيد دي خيا وفي حال موافقته، سيصرف النظر عن التعاقد مع محمد الشناوي، وبالتالي يعجل برحيل علي لطفي (الحارس الثاني في الأهلي) إلى ناد زد على سبيل الإعارة".

دي خيا يغادر مانشستر يونايتد:

وكان دي خيا أعلن، أمس السبت، رحيله عن مانشستر يونايتد، بعد 12 عاما قضاها في صفوف الفريق.