عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منافس الزمالك.. النصر السعودي يحدد موعد انضمام رونالدو وبروزوفيتش للمعسكر الإعدادي

النصر - الزمالك
النصر - الزمالك

كشف تقرير صحفي، عن موعد انضمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش إلى معسكر النصر السعودي استعدادا للموسم الجديد 2023-2024.

وذكرت صحيفة “الرياضية” السعودية، أن كريستيانو رونالدو ومارسيلو بروزوفيتش،ي يتقدمان قائمة النصر، التي تواجه سيلتا فيجو الإسباني وديا، 17 يوليو الجاري.
وأضافت أنه يرجح مبدئيا انضمام رونالدو وبروزوفيتش إلى المعسكر، المنظم في مدينة فارو البرتغالية، بعد غد، تزامنا مع أولى مباريات النصر التجريبية أمام ألفيركا البرتغالي.

ويبدأ النصر استعداده للموسم الجديد بمعسكر في البرتغال، قبل المشاركة في دورة في أوساكا اليابانية أواخر يوليو المقبل، ثم يشارك في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية التي تستضيفها السعودية، حيث يتواجد الفريق في المجموعة الثالثة إلى جانب الشباب والزمالك والاتحاد المنستيري التونسي.

ويلتقي فريق النصر السعودي مع نظيره الزمالك يوم 3 أغسطس المقبل.

رونالدو بروزوفيتش النصر الزمالك النصر السعودي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالأسماء| إبراهيم فايق يعلن عن صفقات الزمالك الجديدة

الدستورية ترفض بطلان مواد المواريث

قعد على الكرسي وشدني.. إيمان العاصي تروي تفاصيل اعتداء جارها عليها

تطورات أزمة غرامة محمود كهربا مع الزمالك

بتوصية تلميذ جوارديولا .. تحرك إنجليزي لضم نجم الأهلي

فضيحة بي بي سي.. اتهام نجم مشهور بدفع مبالغ باهظة لمراهق مقابل صور إباحية

عك كروي.. إبراهيم فايق يوجه رسالة شديدة اللهجة لـ إمام عاشور

مصري بإمكانيات أوروبية| تفاصيل عرض نادي أسباني شهير لضم نجم الأهلي

ترشيحاتنا

تزامنا مع ذكرى استشهاد غسان كنافي.. تفاصيل ملتقى فلسطين السادس للرواية العربية 2023

أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 8 يوليو 2023

FBI يحقق مع المبعوث الخاص الأمريكي لإيران | تفاصيل

3 أشخاص يتحرشون بالمترددين على مطعم بمدينة نصر .. والأمن يتدخل

قرار عاجل فى طعن مرتضى منصور على عزله من رئاسة الزمالك

الأولى إفريقيا والثانية عربيا.. مصر تجذب الاستثمارات بمليارات الدولارات| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعليق صادم من ناقد موضة على إطلالة يسرا في باريس

بنسبة 27%.. الموافقة على أول دواء لعلاج مرض الزهايمر في الولايات المتحدة  

5 عوامل تزيد من إصابتك بسرطان المثانة .. أخطرهم الأولى

بفستان غريب.. إطلالة أصالة في المغرب تثير الجدل

فيديو

قعد على الكرسي وشدني.. إيمان العاصي تروي تفاصيل اعتداء جارها عليها

أنا أول واحد.. نجيب ساويرس يكشف مفاجآت في لقائه بزعيم كوريا الشمالية| فيديوجراف

كشف دوافع جريمته.. تفاصيل علاقة مدنس القرآن المصري في روسيا بحارقه في السويد

رسالة لـ إمام عاشور ... قصة اضطهاد تريزيجيه في الأهلي ومحاولات قطر تجنيسه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ