منافس الزمالك.. النصر السعودي يحدد موعد انضمام رونالدو وبروزوفيتش للمعسكر الإعدادي

كشف تقرير صحفي، عن موعد انضمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش إلى معسكر النصر السعودي استعدادا للموسم الجديد 2023-2024.

وذكرت صحيفة “الرياضية” السعودية، أن كريستيانو رونالدو ومارسيلو بروزوفيتش،ي يتقدمان قائمة النصر، التي تواجه سيلتا فيجو الإسباني وديا، 17 يوليو الجاري.

وأضافت أنه يرجح مبدئيا انضمام رونالدو وبروزوفيتش إلى المعسكر، المنظم في مدينة فارو البرتغالية، بعد غد، تزامنا مع أولى مباريات النصر التجريبية أمام ألفيركا البرتغالي.

ويبدأ النصر استعداده للموسم الجديد بمعسكر في البرتغال، قبل المشاركة في دورة في أوساكا اليابانية أواخر يوليو المقبل، ثم يشارك في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية التي تستضيفها السعودية، حيث يتواجد الفريق في المجموعة الثالثة إلى جانب الشباب والزمالك والاتحاد المنستيري التونسي.

ويلتقي فريق النصر السعودي مع نظيره الزمالك يوم 3 أغسطس المقبل.