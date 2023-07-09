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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحق اشتري .. هدوء يضرب أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

أسعار الذهب
أسعار الذهب

منذ بداية شهر يوليو الجاري تشهد أسعار الذهب حالة استقرار على مستوي جميع الأعيرة خاصة بعد الارتفاع الكبير الذي سجله المعدن الأصفر خلال شهر مايو حيث سجل جرام عيار 21 حينذاك حوالي 2800 جنيه .

أسعار الذهب اليوم الأحد

واستقرت أسعار الذهب اليوم الأحد علي مستوى جميع الأعيرة حيث سجل عيار 21 وهو الأكثر شهرة في الأسواق حوالي 2185 للجرام.

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أسعار الذهب اليوم الأحد 9-7-2023.. تعرف على قيمة عيار 21.. فيديو

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أسعار الذهب اليوم وهذه قيمة عيار 21 الآن


وجاءت متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية كما يلي :- 


عيار 24 بيع 2,486 شراء 2,497
عيار 22 بيع 2,279 شراء 2,289
عيار 21 بيع 2,175 شراء 2,185
عيار 18 بيع 1,864 شراء 1,873
عيار 14 بيع 1,450 شراء 1,457
عيار 12 بيع 1,243 شراء 1,249
الاونصة بيع 77,306 شراء 77,661
الجنيه الذهب بيع 17,400 شراء 17,480
الكيلو بيع 2,485,714 شراء 2,497,143

تراجع أسعار الذهب

وتعد أسعار الذهب ذات أهمية بالنسبة للمستثمرين حيث يعد المعدن الأصفر ملاذ آمن للكثيرون. وأيضا للراغبين فى الزواج وشراء الشبكة حيث يسعي الكثيرون أيضا إلي الادخار .

و يعد المعدن الأصفر ملاذا آمنا ووسيلة تحوط للكثيرون فى ظل تقلبات الأسعار كما أن المعدن الأصفر مرتبط بالاقتصاد العالمي.

سعر الذهب بالمصنعية

ويختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل لآخر ومن منطقة لأخري حيث تترواح قيمة المصنعية مابين  30 و65 جنيهًا  وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا

وعلي المستوي العالمي شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا، إذ بلغ سعر الأوقية 1920 دولارًا، بعد أن أظهر تقرير الوظائف في الولايات المتحدة تباطؤ نمو الوظائف الأمريكية أكثر مما كان متوقعًا الشهر الماضي.

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800 جنيه| الذهب يتراجع بقوة مجددا وعيار 21 الآن يسجل أدنى مستوياته

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سعر الذهب اليوم الأحد 9-7-2023

وانخفض معدل البطالة إلى 3.6% واستقر نمو الأجور بعد القراءة المعدلة بالزيادة لشهر مايو، قام المتداولون بتسعير زيادة قدرها 25 نقطة أساس في سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية هذا الشهر.

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