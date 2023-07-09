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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تامر حسني يسجل أعلى حضور جماهيري في تاريخ لبنان

صدى البلد

ظهر الفنان المصري تامرحسني كالشمس ليضيء الحياه من جديد بلبنان  بعد استقباله بالزفة و الورود و حمله على الأعناق رغم الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان ورغم إلغاء الكثير من الحفلات التي تسبب في ظلام فني في هذه الفترة.

سجل حسني أكبر حضور جماهيري في تاريخ لبنان ، حيث ظل الجمهور ينادي عليه قبل صعوده على المسرح  بمنتهى الحب و الحماس و في لحظة صعوده  صرخ الجميع بأعلى صوت مع تصفيق حار وسط صيحات عالية في حب حسني و ظلت متواصلة و مستمره وقتا طويلا وعندما يرفع حسني المايك ليتحدث تزداد صيحات الحب مع اول حرف ينطقه فيتوقف عن الكلام من عظمة صوت الجمهور.

واستمر الجمهور في صيحات الحب في مشهد تاريخي لما يشهده أحد من قبل حتى جلس الفنان تامرحسني على أرض المسرح وقال صوتكم والله مخلي رجلي مش شيلاني ، هغني ازاي طيب ،،،،

وشكر تامر الشعب اللبناني و دولة لبنان و الصحافه و الإعلام اللبناني على كل هذا الحب و بدأ الحفل بأغنية هرمون السعاده التي كانت بمثابة زلزال يضرب جميع أرجاء المكان ثم غنى أشهر أغانيه الجديدة انت اختيار / قولني كلام / هدلعني / حلو المكان / ليه طله / حبيتها يا ناس / عيش بشوقك ناسيني ليه / كفاياك اعذار /  حلم سنين …..و اشهر اغانيه القديمه / بنت الايه / كل مره / اكتر حاجه / انا ولا عارف / تليفوني رن / يانا يا مفيش / ارجعلي / نور عيني / ميحرمنيش منك …. 

وأهدى أغنية كل سنة وأنت طيب لمجموعة من الأفراد احتفالاً بيوم ميلادهم .. ظل يغني حسني و يلتقط الصور التذكاريه على قدر الإمكان و في لفتة إنسانيه كعادته أوقف الحفل أكثر من مرة و طلب من الأمن الدخول وسط الجمهور لمساعده بعض الحاضرين الذين أصيبوا بحالات إغماء من فرحتهم برؤيته و حماسهم الشديد وسط هذا الزحام الأسطوري و امتنع عن الغناء حتى اطمأن على الجميع و استكمل حفله التاريخي وأنهى الحفل بعرض مسرحي أذهل الحضور من براعته و براعة حركاته الراقصه مع فرقته الاستعراضيه على أشهر أغانيه عمري ابتدا / ياتاعبني / بغير عليها / الي جاي احلى / متوصينيش /  في ميدلي سريع  ثم قدم موهبتين لبنانيتين ليا و كارولينا و قابلهم الجمهور بمنتهى الاستحسان.

 و اختتم الحفل بأغنيه تاج و هي احدث اصداراته و تفاعل معها الجميع خصوصاً و كان هناك البعض من الجماهير يرتدون الماسك الاحمر الخاص بشخصية تاج داخل فيلمه الجديد ( تاج ) و عادة صيحات الحب لمجرد احساسهم انه سوف يغادر المسرح و قال لهم حسني. طب هغني شويه كمان بس اوعدوني تخرجوا في هدوء عشان محدش يتئذي من الزحمه و ظل يغني مجدداً ليعطي مساحه للخروج الآمن للجمهور  و شكر السيد حسين كسيره على التنظيم المبهر و شكر السيد ياسر الحريري متعهد الحفل و كل من بذل مجهود في هذا الحفل الاسطوري و شكر الشعب اللبناني الذي حمله على الاعناق منذ استقباله من المطار ….حقاً تامرحسني اسطوره فنيه يشهدها التاريخ في عصرنا الحالي

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