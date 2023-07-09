تعرف علي برنامج تدريبات الأهلي استعدادا لقمة الزمالك

أخطر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي لاعبيه ببرنامج الإعداد لمواجهة الزمالك المقرر لها الخميس المقبل بالدوري.

ومنح كولر لاعبيه راحة سلبية يومين علي أن يعود الفريق للتدريبات يوم الثلاثاء ثم يخوض مران أخير الأربعاء قبل أن يدخل معسكر مغلق في اليوم ذاته.

وعزز الفريق الأحمر صدارته لمسابقة الدوري وذلك عقب فوزه على مضيفه الاتحاد السكندري 2 / صفر، مساء أمس في مباراة مؤجلة من الجولة 21 بالمسابقة.

ورفع الأهلي رصيده إلى 75 نقطة في صدارة الترتيب بعد خوضه 29 مباراة، بفارق ثماني نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني والذي خاض 31 مباراة.

على الجانب الأخر، تجمد رصيد الاتحاد عند 42 نقطة في المركز الثامن بعد خوضه 31 مباراة.

وسجل علي معلول الهدف الأول للأهلي من ضربة جزاء في الدقيقة العاشرة، قبل أن يضيف محمود عبد المنعم كهربا الهدف الثاني في الدقيقة 13.

وشهدت المباراة تعرض خالد الغندور لاعب الاتحاد للطرد بعد حصوله على الإنذار الثاني، لدى تدخله القوي على خالد عبد الفتاح مدافع الأهلي في الدقيقة 88.