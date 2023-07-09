بخصومات تصل إلى 40%.. نهضة مصر تشارك في معرض زايد لكتاب الطفل

تشارك دار "نهضة مصر" للنشر ، هذا العام بمعرض مدينة الشيخ زايد لكتاب الطفل ، في نسخته الأولى والمقرر انطلاقه يوم 13 يوليو 2023، ويستمر حتى 24 من الشهر نفسه؛ بمجموعة كبيرة ومتنوعة من إصداراتها الثقافية الخاصة بالطفل بالإضافة إلى عدد من كتب الإرشاد التربوي والمفيدة للآباء والأمهات في رحلتهم مع صغارهم، مثل: "فيم يفكر صغيري؟" لتانيث كاري، و"تنشئة الإنسان في العالم الرقمي" لديانا جرابر، و"أسر مسممة" لسوزان فوروارد.

وتحتفي الدار برائد أدب الطفل يعقوب الشاروني، وتوفر عددًا من مؤلفاته، مثل: "ليلة النار" و"ثورة الأمهات في بيت الأسد" و"وحش الشوك الأزرق" و"معجزة في الصحراء" و"سر ملكة الملوك" و"أبناء في العاصفة"، ويعد الشاروني من أهم كتَّاب الأطفال في عالمنا العربي؛ حيث إن له أكثر من 400 عمل نال عنها العديد من الجوائز العالمية والمحلية، وترجمت أعماله إلى لغات مختلفة، ونشرت "نهضة مصر" العديد منها.

يأتي هذا إلى جانب عدد كبير من المفاجآت، مثل الكتب العالمية بخصومات مميزة تصل إلى 40% على رأسها كتب ديزني، وناشيونال جيوجرافيك، ودي كي، ومجموعة من العناوين الجديدة الحاصلة على جوائز، مثل: "من أخذ العربة؟" لماريا دعدوش ورسوم عبد الله قواريق، و"بحر وجبل" لوليد طاهر، و"من يعيد الدفء للمدينة؟" لأحمد طوسون ورسوم بسمة حسام، و"هروب صغير" لعفاف طبالة، وسلسلة "كلام سليم" و"ريهام وحروف الكلام" لسماح أبوبكر، والأكثر مبيعًا في كتب الأطفال، مثل: "لن ترحلي" لعبير أنور، و"شيء يبحث عن نفسه" تأليف ورسوم بسمة حسام، وسلسلة "علمني رسول الله" لسماح جلال، و"مميز بأخلاقي" لأيمن عبد الحميد، وغيرها من الأعمال الشيقة والقصص الممتعة للصغار.

ويشار إلى أن "نهضة مصر" أطلقت سابقًا التصنيف العمري على مؤلفات الأطفال تيسيرًا على الآباء والأمهات في اختيار ما يناسب الأبناء.

ويستطيع ولي الأمر عبر النظر إلى الإرشادات التي يحملها الغلاف معرفة ما إذا كان الكتاب ذا محتوى معلوماتي أم خيالي، إلى جانب معرفة المرحلة العمرية لمحتوى الكتاب بدون الحاجة إلى تصفحه أو قراءته.

ويقام معرض الشيخ زايد لكتاب الطفل في الفترة من 13 حتى 24 من الشهر الجاري ومقره في الامتداد الجديد لنادي الشيخ زايد الرياضي أمام المدرسة الأمريكية.