تصعيد خطير.. روسيا تصد هجوما بصاروخ على القرم

أعلن حاكم القرم في نبأ عاجل أن الدفاعات الروسية أسقطت صاروخ كروز فوق منطقة كيرتش”.

يأتي ذلك بعد إعلان أمريكا تزويد أوكرانيا بذخائر عنقودية، للرد علي المباغتات الروسية علي الحدود بينها القرم.

علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على اعتراف نائبة وزير الدفاع الأوكراني آنا ماليار بشأن تورط كييف بضرب جسر القرم.

وحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، قالت زاخاروفا، ردًا على تصريحات ماليار، إن "نظام كييف إرهابي"، مضيفة: "لقد شرعوا الآن في خطة لإنقاذ نفسهم من خلال إلحاق ضرر ممنهج بمحطة الطاقة النووية في زابورويجيا".

وأضافت زاخاروفا أن "قمة الناتو يجب أن تولي الاهتمام الرئيسي لهذا الموضوع بالذات لأن الغالبية العظمى من أعضاء الحلف ستكون في منطقة التدمير المباشر".

وكانت نائبة وزير الدفاع الأوكراني، آنا ماليار، اعترفت في وقت سابق بأن نظام كييف هو المسؤول المباشر عن ضرب جسر القرم في خريف عام 2022.