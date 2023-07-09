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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خبير اقتصادي يبرز عوامل اختيار مصر الوجهة الاستثمارية الأولى بقارة أفريقيا بتقرير الأونكتاد

صدى البلد

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن تقرير الأونكتاد الذي يؤكد أن مصر هى الوجهة الاستثمارية الأولى بالقارة الأفريقية لعام 2022، حيث بلغت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة 11.4 مليار دولار عام 2022، يؤكد نجاح الاقتصاد المصري في جذب الاستثمارات، ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي جعل الاقتصاد المصري جاذبا للاستثمارات الأجنبية.

وأكد “غراب” أن التقرير يساهم في زيادة ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، ما يزيد من استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة القادمة .

وأوضح أن الجهد الكبير الذي قامت به الدولة خلال السنوات الماضية من تنفيذ بنية تحتية قوية وبنية تشريعية اقتصادية جاذبة ومحفزة للاستثمارات وإصدار العديد من القرارات والتشريعات التي تيسر على المستثمرين وإزالة العقبات والصعوبات التي تواجههم، إضافة إلى المشروعات القومية الكبرى والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومشروعات الاقتصاد الأخضر، هذا ما جعل المناخ الاستثماري المصري متميزا وجاذبا للاستثمار الأجنبي. 

وأضاف أن التقرير يؤكد قوة الاقتصاد المصري ومكانة مصر أفريقيا وعربيا كوجهة استثمارية، ما يعد تسويقا للاستثمار في مصر باعتراف المؤسسات الدولية، ويساهم في زيادة التدفقات الاستثمارية الأجنبية في مصر خلال الفترة القادمة.

وأشار إلى أن مصر تتميز باقتصاد قوي وموقع جغرافي واستراتيجي متميز على البحرين الأحمر والمتوسط وبنية تحتية وتشريعية قوية ومحفزة للاستثمار، إضافة لتميز مصر بوجود قناة السويس أهم مجرى ملاحي بالعالم، إضافة إلى أن مصر هي بوابة أفريقيا ورائدة بالشرق الأوسط، وتسعى الشركات العالمية لإقامة مشروعاتها في مصر لنفاذ منتجاتها للسوق الأفريقية والعربية، إضافة لتوافر في مصر الأيدي العاملة وتوفر المادة الخام بمصر ودول أفريقيا، ما يجعل مصر متميزة كوجهة استثمارية.

وذكر الخبير الاقتصادي أن الأونكتاد تابعة للأمم المتحدة وتقاريرها هامة جدا عالميا توضع موضع الاهتمام من كل دول العالم، ومؤسسات التصنيف والتمويل الدولية، وتعتبر وجهة وخريطة للمستثمرين بكل دول العالم.

ولفت إلى أن مصر من خلال تعزيز الشراكات الاستراتيجية بينها وبين دول العالم خلال الفترات الماضية، وسيعمل ذلك على جذب مزيد من الاستثمارات، خاصة في ظل ما تمت إضافته من مشاريع مختلفة جاذبة للاستثمار، مشيرا إلى أن أي مستثمر في العالم يبحث عن المزايا والتسهيلات المقدمة له، وهذا ما عملت عليه مصر من تقديم الكثير من المزايا والحوافز الجاذبة للاستثمار الأجنبي.

 

الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية منظومة العمل العربي جامعة الدول العربية القارة الافريقية الوجهة الاستثمارية

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