تقرير بريطاني يتغنى بآثار المحروسة.. لماذا مصر الأفضل بين الوجهات السياحية؟

شهد قطاع السياحة نمواً ملحوظاً منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسى مقاليد الحكم، حيث إنه يساهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني.

وحرصت الدولة على النهوض بصناعة السياحة وتنميتها بتبني رؤية استراتيجية لتعزيز ريادة مصر كواحدة من أفضل الوجهات السياحية العالمية، والعمل على الترويج السياحي لمصر لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة إليها.

الكاتبة سارة بريدج

وصف مصر بآلة الزمن

وسلط موقع Daily Mail البريطاني الضوء على أبرز عوامل الجذب السياحي في المقصد المصرى، وذلك في تقرير مصور يستعرض أهم الأسباب لقضاء الإجازة في مصر والتي وصفها بأنها "آلة الزمن" يسافر بها الزائرون من خلال الأماكن السياحية والأثرية التي تذخر بها عبر الزمن للأمام والخلف لآلاف السنين في لحظة، مؤكدا أنها مقصد سياحي نابض بالحياة والشمس طوال العام.

وأشارت كاتبة التقرير سارة بريدج إلى زيارتها للهرم الأكبر، وقيامها بجولة في مدينة القاهرة النابضة بالحياة، كما نوهت عن مشاهدتها للمومياوات الملكية بالمتحف القومي للحضارة المصرية معربة عن انبهارها بروعة زيارتها لمصر والتي يستشعرها العديد من المسافرين، وأنها كانت إحدى أمنياتها لسنوات.

وأوضحت الكاتبة أن الأهرامات تعد من أول الأسباب لأن يكون المقصد المصرى الخيار للراغبين في قضاء الإجازة وأنه من المستحيل زيارة مصر دون رؤية هرمًا أو اثنين مشيرة إلى أن الهرم الأكبر في الجيزة هو الوحيد من عجائب الدنيا السبع في العالم القديم الذي لا يزال باقياً، لافتة إلى مناطق آثار أبو صبر وسقارة والمجموعات الأثرية الضخمة بها من مقابر وأهرامات ومعابد.

كما تحدثت الكاتبة خلال التقرير عن نهر النيل الذى كانت تحلم بزيارته، وأوضحت أنه يوجد به العديد من الجزر الكبيرة، وبرج القاهرة المصمم على شكل زهرة اللوتس، والذي يعد أحد المعالم السياحية في القاهرة النابضة بالحياة، وأضاف أنها قامت برحلة نيلية ليلاً على طول نهر النيل شاهدت خلالها المعالم التي تقع على ضفاف النهر من فنادق عالمية مفعمة بالحيوية والمحلات والمقاهي.

وتطرقت أيضاً للحديث عن زيارتها لمدينة الأقصر حيث استقلت قاربًا للقيام بجولة بنهر النيل على مدار اليوم، وكانت تجارب رائعة حيث شاهدت بالنار الهواء الطائر في الصباح الباكر وهي ترتفع فوق وادي الملوك.

وخلال التقرير تم الحديث عن المتاحف الغنية بالقطع الأثرية التي تعبر عن التاريخ والحضارة ومنها المتحف القومي للحضارة المصرية الذى يعد أول متحف في العالم العربي يركز بالكامل على الحضارة المصرية منذ ما قبل التاريخ وحتى وقتنا الحالي، وأن أبرز ما يميز المتحف المومياوات الملكية، التي تم نقلها إليه من المتحف المصري بالتحرير في موكب رائع مهيب والتي تحظى بانبهار مئات الزائرين.

القاهرة

المتحف المصري الكبير

وأوضحت أنه من المقرر افتتاح المتحف المصري الكبير قريباً، والذي سيحتوي على عدد كبير من القطع الأثرية، بما في ذلك المجموعة الكاملة لكنوز الملك توت عنخ آمون.

وتطرقت الكاتبة للحديث أيضاً عن المقابر الأثرية مشيرة إلى أهمية زيارة مدينة الأقصر للتعرف على ثروات مصر القديمة، لافتة إلى منطقة وادي الملوك ووادي الملكات والمعابد الموجودة بالأقصر.

كما تطرقت الكاتبة خلال التقرير إلى الحديث عن البحر الأحمر مشيرة إلى المنتجعات الفاخرة في مدن شرم الشيخ ودهب والغردقة والتي تجذب عشرات الآلاف من السائحين كل عام ، حيث تجذبهم أشعة الشمس على مدار العام والمياه الصافية والفنادق والمنتجعات الفاخرة وإمكانية ممارسة العديد من الأنشطة مثل الغوص لمشاهدة الشعاب المرجانية، هذا بالإضافة إلى إمكانية قضاء أمسيات ممتعة حيث يوجد العديد من البازارات والمطاعم والأماكن الرائعة.

كما تحدثت عن المطبخ المصري في الماضي والحاضر، مشيرة إلي إمكانية الاستمتاع بتناول الطعام المصري التقليدي.

وتقدمت مصر 18 مركزا في مؤشر تنافسية السياحة والسفر في الفترة من 2015 وحتى 2019، وتحصد إشادات دولية واسعة وفي مقدمتها البنك الدولي، الذي أكد أن قطاع السياحة يعد أحد المحركات الرئيسية لنمو الاقتصاد المصري.

وحظيت مصر باختيارها لتكون أول دولة يقوم بزيارتها الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، خارج أوروبا منذ أزمة فيروس كورونا، وإعلان المجلس العالمي للسفر والسياحة، حصول مصر على خاتم السفر الآمن.

شواطي مصر

أفضل الوجهات السياحية

وأشار موقع Tourism Trend البريطاني، المتخصص في السياحة، إلى حصول المقصد السياحي المصري على المرتبة الثانية في قائمة أفضل المقاصد لممارسة رياضة السنوركلينج والغوص والأنشطة البحرية بصفة عامة، وذلك وفقاً لموقع Sport Cover Direct، الذي سلط الضوء على أفضل المقاصد السياحية لمحبي الرياضات المائية والأنشطة البحرية والمغامرات التي تجذب السائحين.

واختار موقع "Tripadvisor" مدينتي الغردقة وشرم الشيخ ضمن أفضل المقاصد السياحية في العالم خلال العام الجاري 2022 للسائحين من محبي الطبيعة المشمسة الدافئة، وذلك وفقا للقائمة التي تتضمن 25 مقصداً سياحياً التي أعدها الموقع بناء على آراء السائحين من خلال تجاربهم السياحية في مختلف المقاصد.

وذكر موقع "Arabian Business" في تقرير له تحت عنوان - "الإمارات العربية المتحدة ومصر والأردن، أن المقصد المصري يأتي في قائمة المقاصد السياحية الشهيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمسافرين حول العالم بغرض الترفيه".

كما نشر موقع Alma TV Travel الإيطالي، تقريراً إخبارياً مصوراً بعنوان “مصر الساحرة 10 أماكن لا يجب أن تفوتك”؛ وصف التقرير مصر بأروع بلدان العالم بما تمتلكه من مواقع أثرية فريدة ومتنوعة تعود لمختلف العصور التاريخية بداية من العصور المصرية القديمة مرورًا باليونانية والرومانية والقبطية والإسلامية والعصر الحديث والمعاصر، ومناظر طبيعة خلابة وصحراء وواحات طبيعية رائعة وشواطئ مشمسة ومياة صافية، دافئة، ثرية بالشعاب المرجانية، مسلطاً الضوء على عشرة أماكن أوصى السائحين بزيارتها خلال رحلتهم بمصر.

وصنفت صحيفة "Daily Telegraph" مصر الوجهة الثانية الأكثر شعبية بين المواطنين البريطانيين في عام 2022، كما اختار موقع The Travel، أحد البوابات الإلكترونية السياحية الشهيرة، المقصد السياحي المصري ضمن قائمة أفضل المقاصد السياحية للزيارة والتي تتمتع بعدد كبير من مناطق الجذب السياحي التي يمكن زيارتها والاستمتاع بها.

واختار موقع السفر "Tripadvisor"، مدينة الغردقة ضمن أفضل 10 مقاصد سياحية لزيارتها خلال العام الجاري، ومدينة القاهرة ضمن أهـم 10 وجهات استطاعت تحقيق أكبر زيادة سنوية.

الأقصر

7.3 مليار دولار عوائد

ونشر موقع "Travel Awaits" المتخصص في شئون السياحة والسفر، تقريراً أوضح خلاله أن مصر حصلت على المركز التاسع ضمن القائمة التي أعددها والتي تضم أكثر من 17 مقصداً سياحياً شهرة وإقبالا من المسافرين حول العالم للسفر إليه خلال عام 2023، وفقًا لحجوزات السفر للعام المقبل لدى منظمي الرحلات الدولية.

وأظهرت بيانات البنك المركزي في مايو 2023 ارتفاع إيرادات السياحة في مصر خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بنسبة 25.7% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021-2022.

وبحسب بيان البنك وصلت الإيرادات السياحية خلال النصف الأول من عام 2022-2023 إلى 7.3 مليار دولار مقابل 5.8 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وأرجع البنك ارتفاع إيرادات السياحة إلى ارتفاع عدد السائحين الوافدين إلى مصر خلال النصف الأول من العام المالي الجاري إلى نحو 6.8 مليون سائح بنسبة زيادة 27.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

كما أرجع زيادة الإيرادات إلى ارتفاع عدد الليالي التي قضاها السياح خلال الفترة المذكورة بنسبة 27.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليصل إلى 78.4 مليون ليلة.