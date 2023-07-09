أحمد حسن يكشف الموقف النهائي لـ طارق حامد مع اتحاد جدة.. تفاصيل

كشف أحمد حسن، لاعب منتخب مصر، عن موقف اللاعب طارق حامد مع نادي إتحاد جدة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب أحمد حسن: “خاص.. الموقف النهائي لطارق حامد.. اللاعب مستمر مع اتحاد جدة حتى الآن وسيخوض معهم معسكر الاعداد وبعدها سيتم اتخاذ القرار النهائي بشأنه”.

يذكر أنه قال عبد الأعلي سكير الإعلامي السعودي إن بالفعل هناك صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة منتظرة للدوري السعودي.

وقال سكير فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني:" بالفعل طارق حامد نجم وسط اتحاد جدة مستمر بأمر نونو سانتو المدير الفني للفريق المتوج بلقب الدوري وسيلعب بجانب كانتي.

وأضاف:" أحمد حجازي سيتم رفع اسمه من قائمة الفريق حتي يتم الشفاء من الإصابة التي لحقت به خلال الفترة الأخيرة.