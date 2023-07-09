حنان ترك تتذكر موقفا مؤثرا مع علاء ولي الدين.. تفاصيل

نشرت الفنانة حنان ترك تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تتذكر موقفا مؤثرا مع الفنان الراحل علاء ولى الدين.

وقالت حنان ترك : "علاء ولي الدين رحمه الله عليه واحنا بنصور فيلم عربي تعريفه قالي واحنا في المحيط الاطلسي ((يلا نسبح الله ونحمده ليشهد علينا المحيط يوم القيامه ))

وأضافت حنان ترك : قال عطاء الخراساني : "ما من عبد يسجد لله سجدة في بقعة من بقاع الأرض،إلا شهدت له يوم القيامة، وبكت عليه يوم يموت".

حنان ترك

ونشرت الفنانة المعتزلة حنان ترك تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام عبر خاصية الاستورى بأن الأحداث المؤسفة التى نتعرض لها منها الزلازل وفيروس كورونا.

وقالت حنان ترك : “فى زمن كورونا دخل الناس بيوتهم خائفين وايام الزلزال خرجوا من بيوتهم خائفين .. اين المفر؟ ففروا الى الله.. يعيش الناس اليوم بين خائف أن يموت وخائف ان يجوع بلا مأوى.. ما الحل ؟ .. فليعبدوا رب هذا البيت الذى أطعمهم من جوعا وآمنهم من خوف".

وأضافت حنان ترك : "اللهم ردا اليك ردا جميلا".

وكانت آخر أعمال الفنانة حنان ترك الدرامية مسلسل "الأخت تريز"، من إنتاج عام 2012، ثم أعلنت بعد هذا المسلسل اعتزالها الفن أثناء حلولها ضيفة على الهواء مباشرة في برنامج "أنا والعسل"، الذي يقدمه الإعلامي اللبناني نيشان وكان هذا آخر لقاء تليفزيوني لها.

أنجح أعمال حنان ترك

ومن أنجح أعمال الفنانة حنان ترك، مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" بطولة الفنان الراحل نور الشريف، وأفلام المخرج يوسف شاهين، و"سهر الليالي"، و"جاءنا البيان التالي" أمام الفنان محمد هنيدي، و"الحياة منتهى اللذة "مع زينة ومنة شلبي.

رسالة حنان ترك

ووجهت الفنانة حنان ترك رسالة لجمهورها فى تغريدة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتبت حنان ترك: "أسأل الله لي ولكم : بركة في العمر ، وسعة في الرزق ، وراحة للبال ، ومغفرة للذنوب ، وسترا للعيوب ، وصلاحا للنية والذرية ، وحسنا للخاتمة ، جمعة طيبة مباركة عليكم".