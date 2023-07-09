عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بهي الدين: معرض الأوبرا للكتاب يأتي ضمن احتفالات وزارة الثقافة بـ30 يونيو

معرض الأوبرا للكتاب
معرض الأوبرا للكتاب

قال الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إن معرض الأوبرا للكتاب يأتي ضمن احتفالات وزارة الثقافة بمناسبة مرور 10 سنوات على ثورة 30 يونيو المجيدة، مشيرًا إلى أنه سيتم تنظيم  سلسلة من المعارض بالشهر الجاري.

 وأوضح أن المعرض المُقام في المحافظات هذا العام يضم مجموعة من الناشرين بالقطاع الخاص إلى جانب قطاعات وزارة الثقافة المعنية بالنشر في مختلف مجالات المعرفة الإنسانية.

وأضاف «بهي الدين»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن معرض الأوبرا للكتاب يضم مجموعة من اصدارات دور النشر الخاصة سواء في الإبداع الفكري أو الروائي أو الشعري أو التأليف، لافتًا إلى أن بعض دور النشر تضم مجموعات متنوعة لاجتذاب الأطفال ومؤلفاتهم، يأتي ذلك فضلا عما تقدمه وزارة الثقافة من مطبوعات وكتب متنوعة في شتى المجالات المختلفة بأسعار تناسب الجميع.

وتابع، ان معرض الكتاب عبارة عن سياق ثقافي وليس فقط سوق لبيع الكتب، وهذه إشارة مهمة، متابعا: «سيصاحب معرض الكتاب مجموعة من الفعاليات الثقافية لأهم رموز الفكر والإبداع في مصر وأيضا لشباب الكُتاب والمُفكرين، وستكون هذه الندوات داخل قاعات المجلس الأعلى للثقافة».

وأشار بهي الدين إلى أن هذه الندوات ستناقش مجموعة مهمة جدا من القضايا سواء كانت الإبداعية أو ما هو متصل بالثقافة خلال الـ10 سنوات التي عشناه في بناء الوطن والحضارة مع استعادة الهوية المصرية.

 

معرض الأوبرا بهي الدين ثورة 30 يونيو قطاعات وزارة الثقافة المعنية مجالات المعرفة الإنسانية الكتب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه| الذهب يتراجع بقوة مجددا وعيار 21 الآن يسجل أدنى مستوياته

رفض مصافحته.. نجم المنتخب الأولمبي يحرج فوزي لقجع على منصة التتويج |شاهد

وزير الكهرباء يزف بشرى سارة لأصحاب العدادات القديمة

لعزله من الزمالك.. حكم نهائى ضد مرتضى منصور

هبة قطب تكشف عادة تفعلها المرأة تفسد العلاقة الزوجية

بعد عزل مرتضى منصور.. تفاصيل جديدة في انتخابات وعمومية نادي الزمالك

أرسلت فيديوهات عارية بغرفة النوم.. شاب مصري يستدرج ثرية خليجية | تفاصيل

الحق اشتري| انخفاض كبير فى أسعار الدواجن والبيض.. وتوقعات بوصول الأرز إلى 15 جنيها

ترشيحاتنا

بيان عاجل من أردوغان بشأن حرق المصحف والإعتداء علي الإسلام

"النواب" يوافق على مشروعي بقانون لمنح إلتزام تشغيل وإعادة تسليم محطتين شرق بورسعيد

فشل أخلاقي..بيان شديد اللهجة من إيران حول انتهاكات الاحتلال في جنين

فرض رسوم إغراق على واردات الحديد من الصين وتركيا وأوكرانيا

تحركات رسمية.. إبراهيم فايق يكشف أخر تطورات صفقة إمام عاشور مع الأهلي

ارتفاع كبير في سعر هواتف iPhone الجديدة.. اعرف السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجسم بيهاجم نفسه .. 37 علامة تكشف الإصابة بمرض غامض

شاهد.. أبرز أنشطة وفعاليات قوات الدفاع الشعبي والعسكري خلال شهر يونيو

مقطع فيديو لرجل يعثر على خاتم في البحر.. لن تصدق ماذا وجد

مش هتصدق شكلها.. ياسمين عيد العزيز بملامح صادمة فى أحدث ظهور لها

فيديو

حريق جمصة .. إخلاء عمارتين وسقوط ضحايا

الذهب يتراجع بقوة وعيار 21 يسجل أدنى مستوى منذ فترة .. شاهد

فيديو غامض بالساحل الشمالي يكشف سبب وفاة ابنة مدير أعمال مصطفى شعبان|فيديوجراف

مقطع يحبس الأنفاس.. شاهد سمكة قرش تقترب من سباح بأحد الشواطئ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

اﻟﻤﺰﻳﺪ