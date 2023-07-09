بهي الدين: معرض الأوبرا للكتاب يأتي ضمن احتفالات وزارة الثقافة بـ30 يونيو

قال الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إن معرض الأوبرا للكتاب يأتي ضمن احتفالات وزارة الثقافة بمناسبة مرور 10 سنوات على ثورة 30 يونيو المجيدة، مشيرًا إلى أنه سيتم تنظيم سلسلة من المعارض بالشهر الجاري.

وأوضح أن المعرض المُقام في المحافظات هذا العام يضم مجموعة من الناشرين بالقطاع الخاص إلى جانب قطاعات وزارة الثقافة المعنية بالنشر في مختلف مجالات المعرفة الإنسانية.

وأضاف «بهي الدين»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن معرض الأوبرا للكتاب يضم مجموعة من اصدارات دور النشر الخاصة سواء في الإبداع الفكري أو الروائي أو الشعري أو التأليف، لافتًا إلى أن بعض دور النشر تضم مجموعات متنوعة لاجتذاب الأطفال ومؤلفاتهم، يأتي ذلك فضلا عما تقدمه وزارة الثقافة من مطبوعات وكتب متنوعة في شتى المجالات المختلفة بأسعار تناسب الجميع.

وتابع، ان معرض الكتاب عبارة عن سياق ثقافي وليس فقط سوق لبيع الكتب، وهذه إشارة مهمة، متابعا: «سيصاحب معرض الكتاب مجموعة من الفعاليات الثقافية لأهم رموز الفكر والإبداع في مصر وأيضا لشباب الكُتاب والمُفكرين، وستكون هذه الندوات داخل قاعات المجلس الأعلى للثقافة».

وأشار بهي الدين إلى أن هذه الندوات ستناقش مجموعة مهمة جدا من القضايا سواء كانت الإبداعية أو ما هو متصل بالثقافة خلال الـ10 سنوات التي عشناه في بناء الوطن والحضارة مع استعادة الهوية المصرية.