ضبط صاحب ماكينة طحن غلال ينخل الدقيق المدعم ويبيعه علي أنه سياحي بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ أكدت وكيل وزارة التموين بالشرقية انه تشكلت حملة مكبرة برئاسة محمود بلاسي مساعد وكيل وزارة التموين بالاشتراك مع إدارة تموين فاقوس لفحص الشكوى الواردة إلى المديرية، والتي تفيد قيام صاحب ماكينة طحن غلال بناحية قرية جزيرة النص بمركز فاقوس بنخل الدقيق البلدي المخصص للمخابز البلدية وإعادة تعبئته بشكائر على أنها دقيق سياحي.

وأشارت "عبد الرحمن" الي انه تم ضبط كمية من الدقيق مقدارها 25 شيكارة بكمية قدرها 1250 كجم وتحرر عن ذلك المحضر رقم 10736 جنح مركز فاقوس ضد صاحب الماكينة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.