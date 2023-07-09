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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

مشاهد تحبس الأنفاس.. فتح باب طائرة وأخرى تشاهد شبحا يطارد الركاب

صدى البلد

انتشر خلال الآونة الأخيرة ، مشاهد مخيفة على متن الطائرات تحبس الأنفاس أشبه بما يحدث في أفلام الـأكشن،  يخيل للمشاهد أو قارئ الخبر كيف حدث هذا وكيف استوعب ركاب الطائرة هذا الموقف وما شعورهم في تلك اللحظات الصعبة التي لا يصدقها عقل أو يتخيلها المسافر في يوما ما وهو على متن طائرة . 

فتح باب الطائرة

المشهد الأول لحادث عجيب استيقظ عليه الصحف العالمية وذلك قبيل أسبوعين، حيث تعرضت إحدى طائرات الركاب التابعة لشركة آسيانا إلى حادث فتح الباب قبيل هبوطها في مطار دايغو جنوب شرقي كوريا الجنوبية.

ووفقا لمقطع فيديو يصور تلك اللحظة، دخلت الرياح القوية داخل الطائرة، مما تسبب في اهتزاز المقاعد وتناثر خصلات شعر الركاب.

ولم يتعرض الركاب البالغ عددهم 194 شخصا لأذى، بينما نقل الذين تعرضوا لصعوبة في التنفس إلى مستشفى على متن سيارات إسعاف، ولم يتعرض أحد لفقدان الوعي.

 

وعلى الرغم من أن الدراسات والأبحاث تتحدث دائما عن أن السفر بالطائرة أكثر أمانا من السفر في قطار أو حافلة أو سيارة، إلا أن الناس في هذه الأيام تبدو متخوفة بسبب هذه المواقف التي تبدو غريبة وغير متوقعة في نفس الوقت . 

وذكرت الشرطة المحلية أنه تم القبض على رجل في الثلاثينيات من عمره في مطار دايغو لصلته بفتح باب الطائرة فيما كانت لا تزال في طريقها إلى الهبوط.

وواقعة أخرى من نوع غريب ، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو لفتاة أجنبية قررت مغادرة الطائرة بشكل مفاجئ بعد زعمها وجود شخص غير حقيقي(شبح) على متن الطائرة .

وقالت الفتاة في الفيديو المتداول وهي بحالة جنونية" أقول إليكم أريد أن أخرج من هذه الطائرة.. هذا الشخص الذي يقف بالخلف ليس حقيقاً."

وأثارت الفتاة حالة من الذعر والرعب بين الركاب، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو بشكل واسع متسائلين عن صحة الأمر وسط حالة من الخوف.

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