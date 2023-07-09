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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شاهد.. أبرز أنشطة وفعاليات قوات الدفاع الشعبي والعسكري خلال شهر يونيو

قوات الدفاع الشعبي
قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عدداً من الأنشطة والفعاليات

نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري عدداً من الزيارات الميدانية للعاملين بالوزارات والأجهزة المعنية بالدولة وطلبة المدارس والجامعات شملت عدداً من القواعد والوحدات العسكرية والمشروعات الإنتاجية والتنموية لمتابعة الطفرة الهائلة التى حققتها الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية.

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عدداً من الأنشطة والفعاليات خلال شهر يونيو

قوات الشعبي والعسكري

وتم تنظيم ندوة تثقيفية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء لعدد من طلبة الجامعات وذلك لتعزيز قيم الولاء والإنتماء والتوعية بجهود القوات المسلحة فى حماية الأمن القومى المصرى ودورها فى خدمة المجتمع وتنمية سيناء بالتعاون مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة.

قوات الشعبي والعسكري

وتم تنظيم مشروعين للتدريب العملى المشترك بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية بمحافظتى الشرقية وجنوب سيناء تضمنت الوقوف على مدى الجاهزية والإستعداد لمجابهة المواقف الطارئة والمحتمل حدوثها بإستخدام الإمكانيات المتاحة لتنمية مهارات العناصر التخصصية والتأكد من مدى جاهزيتها على إدارة الأزمات والكوارث ، كما تم تكريم عدد من أسر الشهداء بالمحافظتين.

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عدداً من الأنشطة والفعاليات خلال شهر يونيو

وفى إطار الإهتمام بذوى القدرات الخاصة قامت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالتعاون مع المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة بتنظيم عدد من المعارض لعرض منتجات وإبداعات ذوى الهمم من الأعمال الفنية والمشغولات اليدوية بهدف تنمية الثقة بأنفسهم وتعزيز إندماجهم داخل المجتمع .

يأتي ذلك إستمراراً لجهود القوات المسلحة فى توعية أبناء المجتمع المصرى بما تقوم به الدولة من إنجازات فى كافة القطاعات.

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عدداً من الأنشطة والفعاليات خلال شهر يونيو
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