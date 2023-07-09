تراجع مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الأحد

اختتمت البورصة المصرية تعاملات اليوم، الأحد، أول الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات تحت ضغط من مبيعات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 3.2% ليغلق عند مستوى 16555 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 4.77% ليغلق عند مستوى 3030 نقطة.

وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.65% ليغلق عند مستوى 20087 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.4% ليغلق عند مستوى 6916 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 6.9% ليغلق عند مستوى 3234 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 6.38% ليغلق عند مستوى 4818 نقطة.