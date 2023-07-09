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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طرق علاج دوالي المريء.. أثناء النزيف وبعده| ومتى يكن الحل الكبد

دوالي المرئ
دوالي المرئ

يرغب الكثير من الأشخاص فى معرفة علاج دوالي المريء قبل الذهاب للطبيب لمعرفة المراحل التى يمكن الخضوع لها وتقليل احتمالات حدوث مضاعفات 
ووفقا لموقع “clevelandclinic” توجد عدة طرق لعلاج  دوالي المريء تستطيع منع النزيف والسيطرة عليه وتهدف معظم العلاجات للسيطرة على الضرر

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ما هو علاج دوالي المريء؟


فى البداية يجب معرفة أهداف علاج دوالي المريء، وهى: 

منع النزيف النشط.
منع النزيف في المستقبل.
خفض ضغط الدم البابي أو منعه من التدهور إن أمكن.


ماذا يحدث عند نزيف الدوالي


يتم علاج نزيف دوالي المريء الحالى بشكل سريع لأنه حالة طارئة تتطلب علاجًا فوريًا ويتم ذلك من خلال التقنيات التالية:

السوائل الوريدية.
نقل الدم.
التهوية الميكانيكية.
المضادات الحيوية لمنع الالتهابات.

علاج دوالي المرئ بعد انتهاء النزيف


عندما تكون  الحالة مستقرة ، سيخضع لتنظير داخلي علوي طارئ لتشخيص النزيف وعلاجه، وذلك من خلال :

الأدوية الوريدية :

وذلك لخفض ضغط الدم وشد الأوردة في الجهاز الوريدي البابي وتشمل الأدوية المستخدمة بشكل شائع أوكتريوتيد وفازوبريسين وسوماتوستاتين.


ربط شريط الدوالي: 

سيقوم أخصائي التنظير الداخلي بلف أشرطة مرنة صغيرة حول دوالي الدم النازفة لقطع تدفق الدم وقد يعالجون  الدوالي الكبيرة المعرضة لخطر النزيف في المستقبل، يشمل علاج المتابعة بعد ربط دوالي الساقين ما يلي:

مثبطات مضخة البروتون ، أدوية لتعزيز التئام الجروح الصغيرة في الجهاز الهضمي.
الفحص المنتظم لنزيف إضافي ، وربط دوالي إضافي إذا لزم الأمر.
إجراءات إضافية لإعادة توجيه تدفق الدم في البوابة في حالة فشل ربط الشريط .


منع نزيف الدوالي


إذا كنت قد عولجت بالفعل من النزيف ، أو إذا لم تنزف دواليك بعد ولكنها معرضة للخطر ، فسيقدم لك مقدم الرعاية الصحية علاجًا وقائيًا، وتشمل الوقاية بشكل عام:

حاصرات بيتا: 

يمكن لهذه الأدوية ، التي توصف عادة لعلاج ارتفاع ضغط الدم ، أن تقلل من خطر نزيف الدوالي بنسبة تصل إلى 50٪، ولكنها قد لا تكون مناسبة للجميع و سيحدد الطبيب الخاص بك مخاطر وفوائد حالتك.


ربط شريط دوالي: 

قد يكون لديك ربط الشريط كإجراء وقائي إذا لم تكن حاصرات بيتا مناسبة لك.


علاج ارتفاع ضغط الدم البابي
إذا لم تقلل العلاجات المذكورة أعلاه من خطر الإصابة بنزيف دوالي المريء ، أو إذا كنت تعاني من مضاعفات أخرى من ارتفاع ضغط الدم البابي ، فقد يوصي بإجراءات بديلة لتقليل ارتفاع ضغط الدم البابي في الوريد البابي نفسه.
 

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