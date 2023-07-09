من 13 حتى 15 يوليو.. القاهرة تقيم معرضا للحرف اليدوية بحديقة الحرية

أعلن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أنه ستتم إقامة معرضٍ للحرف اليدوية بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تحت عنوان "معرض القاهرة للحرف اليدوية".

وذلك فى الفترة من 13 إلى 15 يوليو 2023، بحديقة الحرية بجوار دار الأوبرا المصرية، فى إطار احتفالات محافظة القاهرة بعيدها القومى 1054.



ويشارك فى المعرض نخبة متميزة من فنانى الحرف اليدوية والتراثية بمصر وفنانى قرية الفواخير بمنتجات السجاد والكليم، والتطريز على المنسوجات، والخيامية، والمنتجات النحاسية، ومنتجات خان الخليلى، والجلود الطبيعية المصنعة يدويًا، والمفروشات، وإكسسوارات الفضة والأحجار الكريمة، والصوانى، والتحف الخشبية، ومنتجات الخوص، والكروشية، والملابس، والخزف والفخار.