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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أكبر حدث رياضي بالقاهرة.. ماراثون من محور ياسر رزق لمتحف الحضارة.. تفاصيل

صدى البلد

أعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة عن تنظيم أكبر حدث رياضى علي أرض العاصمة "ماراثون القاهرة" صباح يوم الجمعة القادم .

سباق محافظة القاهرة

وأكد محافظ القاهرة أن هذا الماراثون يأتى فى إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومى ١٠٥٤ ، مشيرًا إلى أنه سيتضمن سباقًا للجرى، والدراجات الهوائية، والدراجات البخارية .


وأضاف محافظ القاهرة أن نقطة بدء الماراثون ستكون من محور ياسر رزق مرورًا بكوبرى طه حسين وانتهاءً بمتحف الحضارة المصرية .


وأكد محافظ القاهرة أنه تم اختيار هذا المسار لتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة وتعريفهم بأحد الانجازات العملاقة التى اقامتها الدولة فى وقت قياسى لتيسير حركة المركبات واختصار الوقت والحد من استهلاك المحروقات لتحسين جودة الهواء ، وتعريفهم على كوبرى طه حسين الذى يعد عملًا هندسيًا فريدًا فى مجال تشييد الكبارى حيث تم تشييده فى ٩ أشهر فقط من العمل المتواصل .

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