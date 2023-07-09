أخبار التوك شو| السيسي يشهد حلف يمين رؤساء النيابة الإدارية وقضايا الدولة.. والأرصاد تحذر المصطافين من الأمواج

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات المختلفة، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

عرض برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدي البلد، تقديم الإعلامية رشا مجدي ، والذي يترأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، تقريرا عن أسعار الذهب اليوم الأحد 9-7-2023.

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجّل 2486 جنيهات للجرام.

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الأحد، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

قدمت الإعلامية رشا مجدي تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم، الأحد 9 - 7-2023، في برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، والذي يرأس تحريره أحمد حمدي.

أكد المهندس أنس نوفل خبير البيانات، أن المنصة الجديدة "ثريدز" من شركة ميتا، هدفها الرئيسي منافسة شركة تويتر، مضيفاً أنه من مميزات تطبيق ثريدز إرتباطه بتطبيق إنستجرام، و هذا ما جعل إستخدامه أكثر سهولة.

وجه الإعلامي أحمد الطاهري، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على إنجاز إقامة مدينة العلمين الجديدة وتنظيم المهرجان الأكبر في الشرق الأوسط الذي يحمل اسمها، والذي من المقرر أن تبدأ فعالياته في الخميس المقبل، الموافق 13 يوليو 2023.

قال الدكتور وسيم السيسي عالم المصريات، إنّ الخريطة الجينية للمصريين ترجع لأسرة توت عنخ آمون، مشيرًا إلى أن المصريين الحاليين يتبعون عادات وتقاليد المصريين القدماء إلى حد كبير، مثل زيارة الموتى في أول أيام العيد، فعندما قسمت مصر السنة إلى 360 يوما بواقع 12 شهرا، كان هناك 5 أيام أعياد، وكان اليوم الأول هو عيد أوزوريس، وكان يزور المصريون أحباءهم الذين رحلوا عن دنيانا وهو ما يفعله المصريين في العصر الحديث.

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حلف اليمين للمستشار حافظ أحمد عباس محمد رئيساً لهيئة النيابة الإدارية.

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المبادرة الرئاسية "100 يوم صحة"، والتي انطلقت من يوم 25 يونيو الماضي، لها أهداف عديدة، منها تقديم الخدمات الصحية والوقائية، والصحة الإنجابية والنفسية.

أكدت الدكتورة شذي هاني، منسق برامج الإعاقة والتأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي، ان دور الوزارة تجاه الافراد ذوي الإعاقة دور كبير وممتد، مشيرة إلى أنه تم صدور العديد من القوانين التي تتيح حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم.

قدّمت الإعلامية لميس سلامة ، تقريرًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 9 يوليو 2023، في القاهرة والمحافظات.

واستعرض التقرير، المذاع عبر برنامج «صباح البلد»، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد.