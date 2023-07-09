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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التضامن الاجتماعي: نقدم دعما كاملا للأشخاص ذوي الهمم بقيمة 5.2 مليار جنيه

ذوي الإعاقة
ذوي الإعاقة

أكدت دكتورة شذي هاني،  منسق برامج الإعاقة والتأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي، ان دور الوزارة تجاه الافراد ذوي الإعاقة دور كبير وممتد، مشيرة إلى أنه تم صدور العديد من القوانين التي تتيح حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم.

وقالت شذى هاني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحنا مصري"، عبر "الفضائية المصرية"، أن وزارة التضامن الإجتماعي تعمل على تقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أنه نعمل على توفير حياة كريمة ودمجهم في المجتمع.

 

برنامج تكافل وكرامة

وتابعت منسق برامج الإعاقة والتأهيل بوزارة التضامن الإجتماعي، أنه نعمل على تقديم الدعم الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة سواء من برنامج تكافل وكرامة وبطاقة الخدمات المتكاملة، بقيمة 5.2 مليار جنيه.

التضامن الاجتماعي أشخاص ذوى الأعاقة شذي هاني الوعى المجتمعى برنامج تكافل وكرامة

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