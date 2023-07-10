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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

مش هخلي واحدة تعمر معاك| قتل شقيقه التوأم بسبب مراته.. القصة الكاملة

صدى البلد

حادثة أثارت جدلاً واسعًا وانتصر فيها الشيطان متمكنًا من التفرقة بين الأشقاء، من خلال مكائد النساء، حتى وقعت جريمة بشعة، فعادة ما يخشى الكثيرون من « كيد النساء»، الذي لم يتوقف عن التفرقة بين الأخوة، بل قتل بعضهم لبعض!!.. 

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مش هخلي واحدة تعمر معاك 

في قرية إسحاقة التابعة لمركز كفر الشيخ كان يعيش شقيقين توأم حياتهما بشكل طبيعي، حتى تزوجا وتدخل مكائد النساء في حياتهما، وانتهى الأمر بوفاة أحدها أثناء خلاف دار بين التوأم بسبب زوجة أحدهما.

«مش هخلي واحدة تعمر معاك في البيت علشان في الأول والآخر كل اللي حيلتك يبقى لولادي بعد ما تموت» جملة قالتها زوجة شقيق المتهم، سببت حالة من الغضب الشديد داخله، فكانت دائمًا ما تسب زوجته وتسعى لتشويه سمعتها وتلجأ لأعمال السحر والدجل للإيقاع بين الزوجين، حتى فاض الكيل من الشقيق فقرر عتاب أخيه على أفعال زوجته.

قرر الأخ عتاب شقيقه على ما تفعله زوجته، والحفاظ على علاقتهما سويًا دون تدخلات من الزوجات، إلا أن النتيجة لم تكن محمودة على الإطلاق، إذ انتهى النقاش بوفاة أحد الأشقاء.. 

عتاب الأخوة تحول لجريمة قتل 

تم القبض على المتهم في جريمة مقتل شقيقه التوأم وتم التحقيق معه أوضح تفاصيل ما حدث ليلة ارتكاب الجريمة قائلاً: « هو كان معاه السكينة وخبط نفسه» مؤكدًا على أن زوجة المجني عليه هي السبب فيما حدث بين الشقيقين من خلاف وانها كانت عازمة على تشويه سمعة زوجته، وتلجأ لأعمال الدجل والسحر للإيقاع بينهما.

وتابع المتهم: «أنا روحت لأخويا علشان اعتب عليه واقوله إحنا مالنا غير بعض وبعد كده قولت له لو ملمتش مراتك عن مراتي أنا هزعلها وبعد كده لقيته دخل شقته وطلع تاني وطلع سكينة من بنطلونه لونها أخضر وحاول يضربني بيها وانا قلت له يابني ليه كده إحنا هنضيع نفسنا وفضل يهوش بالسكينة وعورني في دراعي الشمال بيها.. بعد كده أنا مسكت إيده علشان أحوش عن نفسي فهو قام ناتش السكينة مرة واحدة وانا قمت ماسك في دراعه وبزقه علشان ما يضربنيش بالسكينة وهو نتش إيده مرة واحدة ودخلت في صدره ولما لقيته كده أنا طلعت أجري انادي على حد يلحقه وملقتش حد وبعد كده انا طلبت الإسعاف علشان يجو ياخدوه »، نافيًا بذلك قتل شقيقه التوأم.

محاكمة المتهم بقتل شقيقه 

كان المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية قد أحال المتهم، البالغ من العمر 31 عام، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لإجراء محاكمته عما أُسند إليه من جريمة قتل شقيقه عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على ذلك.

تبين من قرار إحالة إلى محكمة جنايات كفر الشيخ أن المتهم أعد لذلك الغرض سلاح أبيض وتوجه إليه بمحل تواجده بمسكنه وعندما شاهده عاجله من السلاح الابيض حوزته فيما وجه له اتهامًا آخرًا بإحرازه سلاح أبيض « سكين» والمستخدم في ارتكاب الجريمة.

 

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