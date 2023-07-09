مصرع شخص غرقا وآخر صعقا بالكهرباء في القليوبية

لقي شخصان بالقليوبية مصرعهما فى شبين القناطر الأول توفى غرقا أثناء قيامه بالاستحمام فى بحر شبين والثانى صعقه التيار الكهربائى وتم نقل الجثتين إلى مستشفى شبين القناطر وتحرر محضر بالواقعتين وتولت الجهات المختصة التحقيق فصرحت بدفن الجثتان بعد العرض على الطب الشرعى لمعرفة وتحديد سبب الوفاة .

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شبين القناطر يفيد ورود بلاغ بوفاة شخصين الأول غرق فى بحر شبين أثناء الاستحمام من الحر والثانى صعقة التيار الكهربائى فى قرية الدير دائرة المركز .

وانتقلت قوة أمنية لمكان الواقعتين وتبين أن الجثة الأولى لشخص يدعى " ا ف م " 19 سنة عامل كان يقوم بنقل طوب بناء لسطح أحد المنازل وعقب انتهاءة من العمل توجه إلى بحر شبين للاستحمام من شدة الحر فلقى مصرعة غرقا وتم انتشال الجثة ونقلها لمشرحة مستشفى شبين القناطر .

وتبين أن الجثة الثانية لشخص يدعى " ا ا ع " 30 سنة من إحدى قرى مركز شرطة طوخ وتوجة الى منزل اقارب زوجتة بقرية الدير دائرة مركز شرطة شبين القناطر وأثناء قيامه باصلاح عطل فى الكهرباء صعقة التيار ولقى مصرعة فى الحال وتم نقل الجثة للمستشفى وتحررت المحاضر اللازمة وتولت الجهات المختصة التحقيق.