عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن: المعاهدة الدفاعية الأمريكية السعودية لا تزال بعيدة.. نحن في حالة حرب مع روسيا.. أوكرانيا ليست مستعدة للناتو.. أرفض خطة نتنياهو للاصلاح القضائي في اسرائيل

بايدن
بايدن

الرئيس الأمريكي:

  • مصممون على الالتزام بالدفاع عن كل شبر من الأراضي التي تقع ضمن أراضي الناتو
  • نحن في حالة حرب مع روسيا 
  • سنواصل توفير الأمن والأسلحة لأوكرانيا
  • علينا وضع مسار عقلاني لأوكرانيا لتكون قادرة على الانضمام إلى حلف الناتو
  • رفضت مطالب الرئيس الروسي قبل الحرب الاوكرانية
  • إعطاء أوكرانيا الذخيرة العنقودية قرار صعب لكنه ضروري
  •  واثق في طمع الرئيس الصيني في احتلال بلاده مكان الولايات المتحدة كـ قوى عظمى 
  • الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ قادم قريبا إلى البيت الأبيض
  • زيارتي للسعودية حققت نجاحات عديدة 

 

أكد الرئيس الامريكي جو بايدن لشبكة CNN في مقابلة حصرية، أن أوكرانيا ليست مستعدة بعد لعضوية الناتو، مشددا على أهمية سرعة إنهاء حرب روسيا في أوكرانيا، قائلا “يجب أن تنتهي قبل أن يفكر الحلف في إضافة كييف إلى صفوفه”.

وأخبر بايدن مراسل CNN فريد زكريا، أنه في حين أن مناقشة عضوية أوكرانيا الوشيكة في الناتو كانت سابقة لأوانها ، فإن الولايات المتحدة وحلفائها في الناتو سيواصلون تزويد الرئيس فولوديمير زيلينسكي وقواته بالأمن والأسلحة التي يحتاجون إليها لمحاولة إنهاء الحرب مع روسيا.

بايدن: حل الدولتين هو المسار الصحيح لإنهاء الصراع بين إسرائيل وفلسطين

بايدن: الرئيس الصيني يريد إزاحة واشنطن من مكانها كأكبر قوة عسكرية واقتصادية

وتحدث بايدن إلى CNN قبل رحلته التي تستغرق أسبوعًا إلى أوروبا، وتشمل حضور قمة الناتو في ليتوانيا حيث ستكون الحرب الروسية في أوكرانيا وضغط زيلينسكي لعضوية الناتو من بين القضايا الرئيسية التي تلوح في أفق الاجتماع.

ضم أوكرانيا إلى أسرة الناتو 

وقال بايدن: 'لا أعتقد أن هناك إجماعًا في الناتو حول ما إذا كان سيتم ضم أوكرانيا إلى أسرة الناتو الآن ، وفي هذه اللحظة، في خضم الحرب'. 

وأضاف ‘على سبيل المثال، إذا فعلت ذلك ، فأنت تعلم - وأعني ما أقوله - نحن مصممون على الالتزام بالدفاع عن كل شبر من الأراضي التي تقع ضمن أراضي الناتو'. 

وتابع "إنه التزام قطعناه جميعًا مهما حدث، إذا كانت الحرب مستمرة ، فنحن جميعًا في حالة حرب، نحن في حالة حرب مع روسيا ، إذا كان الأمر كذلك '.

وقال بايدن إنه تحدث إلى زيلينسكي مطولاً حول هذه القضية ، مضيفا أنه أخبر الرئيس الأوكراني أن الولايات المتحدة ستواصل توفير الأمن والأسلحة لأوكرانيا كما تفعل مع إسرائيل.

وتابع بايدن: 'أعتقد أنه يتعين علينا وضع مسار عقلاني لأوكرانيا لتكون قادرة على الانضمام إلى حلف الناتو' ، مشيرًا إلى أنه رفض مطالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل الحرب بالالتزام بعدم قبول أوكرانيا بسبب لدى التحالف 'سياسة الباب المفتوح'.

واستطرد بايدن: 'لكنني أعتقد أنه من السابق لأوانه القول، الدعوة للتصويت ، كما تعلمون ، الآن، لأن هناك مؤهلات أخرى يجب الوفاء بها ، بما في ذلك التحول الديمقراطي وبعض هذه القضايا'.

وأعلن البيت الأبيض يوم الجمعة الماضي أن الولايات المتحدة سترسل ذخائر عنقودية لأوكرانيا لأول مرة ، وهي خطوة تم اتخاذها للمساعدة في تعزيز الذخيرة الأوكرانية في الوقت الذي تشن فيه هجومًا مضادًا ضد روسيا. 

وأخبر بايدن CNN أنه كان 'قرارًا صعبًا' إعطاء أوكرانيا الذخيرة المثيرة للجدل ، لكنه كان مقتنعًا بأن ذلك ضروري لأن ذخيرة أوكرانيا كانت تنفد.

ويأتي اجتماع الناتو أيضًا في الوقت الذي تسعى فيه السويد للانضمام إلى الحلف الغربي ، وهي الخطوة التي واجهت مقاومة من تركيا والمجر.

وقال بايدن لـ زكريا إنه متفائل بأن السويد ستنضم في نهاية المطاف إلى حلف شمال الأطلسي، مشيرًا إلى أن تركيا تسعى لتحديث أسطولها من طراز F-16 ، إلى جانب اليونان ، التي صوتت على قبول السويد.

واسترسل بايدن في لقائه قائلا 'وهكذا ، ما أحاول ، بصراحة تامة ، تجميعه هو القليل من كونسورتيوم هنا ، حيث نعزز الناتو من حيث القدرة العسكرية لكل من اليونان وتركيا ، ونسمح للسويد بالانضمام، ولكن لم ينته الأمر بعد".

السعودية والصين 

وفي المقابلة، ناقش بايدن أيضًا تحديات السياسة الخارجية الرئيسية الأخرى، بما في ذلك الصين والمملكة العربية السعودية وإسرائيل.

وقال بايدن، إنه واثق من أن الرئيس الصيني شي جين بينغ يريد أن يحل محل الولايات المتحدة باعتبارها الدولة التي تمتلك أكبر اقتصاد وقدرة عسكرية في العالم ، لكنه قال إنه يعتقد أن الولايات المتحدة يمكن أن تكون لها علاقة عمل مع بكين.

وأضاف بايدن: 'أعتقد أن هناك طريقة للحل ، لإقامة علاقة عمل مع الصين تفيدهم وتفيدنا'. 'وآخر شيء سأقوله لكم، لقد اتصلت به أيضًا بعد أن أجرى ذلك الاجتماع مع الروس حول هذه العلاقة الجديدة ، إلخ، وقلت ،' هذا ليس تهديدًا، إنها ملاحظة'.

تهديد بايدن لـ شي جين بينج

وتابع بايدن حديثه قائلا "أخبرت الرئيس الصيني، بأنه منذ أن دخلت روسيا لأوكرانيا، انسحبت 600 شركة أمريكية من روسيا، وقد أخبرتني أن اقتصادك يعتمد على الاستثمار من أوروبا والولايات المتحدة، لذا يجب أن تتوخي الحذر،  وتحرص.''

وقال بايدن إن شي لم يجادله وأشار إلى أن الصين 'لم تبذل قصارى جهدها تجاه روسيا'.

وقال بايدن عن الزعيم الصيني: 'إنه يتحدث عن الحرب النووية باعتبارها كارثة ، هناك شيء مثل الأمن المطلوب'. 'لذلك ، أعتقد أن هناك طريقة يمكننا من خلالها العمل من خلال هذا.'

هجوم بايدن على نتنياهو

وردا على سؤال عما إذا كان سيدعو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى البيت الأبيض، قال بايدن، إن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ قادم قريبا إلى البيت الأبيض في زيارة.

وفي مارس الماضي، انتقد بايدن نتنياهو لخطته التي ألغيت الآن لإصلاح النظام القضائي في البلاد، وهي حالة عامة نادرة حيث كان الحليفان على خلاف علني.

وأخبر بايدن CNN أنه استمر في الاعتقاد بأن حل الدولتين هو المسار الصحيح للمضي قدمًا في الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين ، وانتقد بعض أعضاء حكومة نتنياهو بسبب آرائهم بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وقال بايدن 'ليست كل إسرائيل الآن في الضفة الغربية، كل مشكلة إسرائيل ، لكنهم جزء من المشكلة ، وخاصة أولئك الأفراد في مجلس الوزراء الذين يقولون، يمكننا الاستقرار في أي مكان نريد" 

واضاف بايدن ‘ليس لديهم الحق في التواجد هنا ، وما إلى ذلك’ متابعا “وأعتقد أننا كنا نتحدث معهم بانتظام ، ونحاول تهدئة ما يجري ونأمل أن يواصل بيبي التحرك نحو الاعتدال والتغيير”.

معاهدة دفاعية امريكية سعودية

ودافع بايدن أيضًا عن رحلته إلى المملكة العربية السعودية العام الماضي، قائلاً إن عددًا من النجاحات جاءت من الزيارة ، مثل إقامة تحليقات جوية إسرائيلية فوق المملكة العربية السعودية.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستزود السعوديين بمعاهدة دفاعية وقدرات نووية مدنية، كما طلبت الرياض ، قال بايدن، 'نحن بعيدون عن ذلك'.

وقال بايدن: 'سواء كنا سنوفر وسيلة تمكنهم من الحصول على طاقة نووية مدنية أم لا، أو أن يكونوا ضامنين لأمنهم - أعتقد أن هذا بعيد المنال'.

اسحاق هرتسوغ الأسلحة لأوكرانيا إصلاح القضاء اجتماع الناتو الأمريكي جو بايدن الحرب الأوكرانية الذخيرة العنقودية الرئيس الأمريكي جو بايدن الرئيس الصينى الرئيس الروسى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرسلت فيديوهات عارية بغرفة النوم.. شاب مصري يستدرج ثرية خليجية | تفاصيل

إمام عاشور أهلاوي.. الغندور يكشف تفاصيل ساعات الحسم في الصفقة المدوية

خطفها من الأهلي.. تفاصيل صفقة الزمالك السوبر برعاية مرتضى منصور

أول تعليق من نادي الزمالك على قرار المحكمة بعزل مرتضى منصور

كواليس خطف الأهلي الصفقة السوبر من الزمالك .. بالأرقام

ارحموني الغضروف قفل على العصب.. فيفي عبده تستغيث بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة

قرار حازم من وزارة الشباب والرياضة بشأن عزل رئيس الزمالك

غلق صفحة رئاسة نادي الزمالك| المحكمة تعزل مرتضى منصور نهائيا.. و"الرياضة" تجهز البديل

موضوعات متعلقة

وصي الأديان وحاميها.. لافتات في لبنان تمدح بوتين وهو يحمل المصحف

أمريكا تحث الصين على الانضمام للمبادرات العالمية لمساعدة الدول الفقيرة

دام 10 سنوات .. إيطاليا ترفع الحظر عن الطيران المدني الليبي

بابا الفاتيكان : رفع 21 رجلاً من رجال الكنيسة إلى رتبة كاردينال

زيلينسكي: ليس علينا ضغوط من أوروبا بعد تجاوز 500 يوم في الحرب

وزير المالية الفرنسي: باريس متفائلة بشأن جذب استثمارات كبيرة لـ شركة تسلا

"بحاجة إليها".. تصريحات خطيرة من بايدن بشأن إرسال ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا

غير مستعدة.. الرئيس الأمريكي يصدم أوكرانيا بشأن انضمامها لـ حلف الناتو

ترشيحاتنا

أفضل سورة تقرأ بعد صلاة المغرب.. تجلب الرزق والبركة في البيت

تنسيق الكليات العسكرية 2023.. ننشر شروط الالتحاق بالكليات العسكرية لطلبة الثانوية

ضبط المتهم.. نقل كلب لمستشفي بيطري بعد إطلاق شخص الرصاص عليه بالسلام

الحربية 60% والجوية 55 % والدفاع الجوي 70 % .. ننشر تنسيق الكليات العسكرية 2023

الحكم ظلمنا..تعليق قوي من أحمد موسي بعد خسارة المنتخب الأولمبي أمام المغرب

أفريكسم بنك: مصر إحدى كبريات الدول المتطورة صناعيا في أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اهتمت بالعمل العام بين أفراد الشعب.. الذكرى الثانية لوفاة جيهان السادات |صور

قصة عروس لم تحضر حفل زفافها لهذا السبب

بفستان ملفت .. ابنة ماجد المصرى تثير الجدل بعد خلعها الحجاب

مع ارتفاع درجات الحرارة.. كيفية الوقاية من ضربات الشمس

فيديو

ترحيل وتهديد.. تركيا تفرض قيودا على الإخوان بعد التقارب الدبلوماسي مع مصر |فيديوجراف

الأهلى والزمالك| الجبلاية يتحدى.. حكام مصريين للمباراة وتأييد عزل مرتضى بعثر الأوراق

غلق حديقة الحيوان لمدة عام.. تطوير ضخم وسعر التذكرة الجديد

إمام عاشور أهلاوي.. الخطيب يتدخل واللاعب يوافق ومحاولات زملكاوية للتسخين.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

اﻟﻤﺰﻳﺪ