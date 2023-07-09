تسجيل صوتي لـ عبود الزمر بشأن تكليف قيادي بالجماعة الإسلامية بقتل عادل إمام

أذاع الإعلامي محمد الباز، تسجيل صوتي للقيادي السابق بالجماعة الإسلامية عبود الزمر، ينفي خلاله ادعاءات محمد كروم، أحد قيادات الجماعة الإسلامية، بأنه كلفه باغتيال الفنان عادل إمام.



وقال عبود الزمر، خلال التسجيل الصوتي الذي أذيع ببرنامج "آخر النهار"، على شاشة "النهار"، "كنا شغالين من 1992 لحل وقف العنف، لا يمكن أفكر في قتل سيد طنطاوي ولا ممثل، ولم التقي بمحمد كروم، ولا كلفته، وكنا عاملين مبادرات مع وزير الداخلية لوقف العنف، حتى عام 1997 حيث صدرت المبادرة النهائية لوقف العنف".



وأردف عبود الزمر عبر التسجيل الصوتي: "فريق السجن لم يفكر في تلك الموضوعات، كل لقاءتنا كانت لعمل مبادرات لوقف العنف، وإذا كان كروم كُلف باغتيال عادل إمام لماذا لم يقل ذلك وقتها؟".



وتابع عبود الزمر: "لا يجوز قتل سيد طنطاوي، ولا يباح دم عادل إمام من أجل فيلم، ونحن لم نر الفيلم أصلًا، لم يكن لدينا تلفزيونات في السجون، التلفزيونات ظهرت في 2006".