حرب أهلية.. بيان عاجل من الأمم المتحدة بشأن الأزمة في السودان

حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الأحد، أن السودان يقف على حافة حرب أهلية واسعة مع استمرار الاشتباكات المشتعلة بين طرفي النزاع.

قال جوتيريش، إن "هناك تجاهلا تاما للقانون الإنساني، وقانون حقوق الإنسان، وهذا أمر خطير ومقلق".

وبحسب بيانات الأمم المتحدة، فإن أكثر من 2.9 مليون شخص فروا من منازلهم إلى مناطق أكثر أمانا داخل السودان أو عبروا إلى البلدان المجاورة.

وعلى جانب آخر، دانت الأمم المتحدة، الغارة الجوية التي استهدفت مدينة أم درمان أمس ، والتي أسفرت عن مصرع 22 شخصا وإصابة العشرات.

وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن أنطونيو جوتيريش يدين الغارة الجوية في أم درمان بالسودان، التي أسفرت عن مقتل 22 شخصا على الأقل، حسبما نقلت أسوشيتيد فرانس برس.

ومن جانبها، دعت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد، طرفي الصراع في السودان "مليشيا الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية" إلى وقف القتال على الفور والعودة إلى الثكنات.

وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان لها، إن الولايات المتحدة ترفض أي دعم عسكري لأي من طرفي الصراع في السودان كونه يؤدي لتصعيد الصراع وإطالة أمده.

وأوضحت أن رسالة الشركاء الأفارقة والدوليين لأطراف صراع السودان أنه لا يوجد حل عسكري مقبول للصراع.