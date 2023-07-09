عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حرب أهلية.. بيان عاجل من الأمم المتحدة بشأن الأزمة في السودان

السودان
السودان

حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الأحد، أن السودان يقف على حافة حرب أهلية واسعة مع استمرار الاشتباكات المشتعلة بين طرفي النزاع.

قال جوتيريش، إن "هناك تجاهلا تاما للقانون الإنساني، وقانون حقوق الإنسان، وهذا أمر خطير ومقلق".

وبحسب بيانات الأمم المتحدة، فإن أكثر من 2.9 مليون شخص فروا من منازلهم إلى مناطق أكثر أمانا داخل السودان أو عبروا إلى البلدان المجاورة.

وعلى جانب آخر، دانت الأمم المتحدة، الغارة الجوية التي استهدفت مدينة أم درمان أمس ، والتي أسفرت عن مصرع 22 شخصا وإصابة العشرات.

وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن أنطونيو جوتيريش يدين الغارة الجوية في أم درمان بالسودان، التي أسفرت عن مقتل 22 شخصا على الأقل، حسبما نقلت أسوشيتيد فرانس برس.

ومن جانبها، دعت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد، طرفي الصراع في السودان "مليشيا الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية" إلى وقف القتال على الفور والعودة إلى الثكنات.

وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان لها، إن الولايات المتحدة ترفض أي دعم عسكري لأي من طرفي الصراع في السودان كونه يؤدي لتصعيد الصراع وإطالة أمده.

وأوضحت أن رسالة الشركاء الأفارقة والدوليين لأطراف صراع السودان أنه لا يوجد حل عسكري مقبول للصراع.

بيان عاجل من الولايات المتحدة بشأن الأزمة في السودان

بشير عبدالفتاح يكشف أهمية دعوة القاهرة لقمة دول جوار السودان

السودان الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش الأمم المتحدة ام درمان القوات المسلحة السودانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرسلت فيديوهات عارية بغرفة النوم.. شاب مصري يستدرج ثرية خليجية | تفاصيل

إمام عاشور أهلاوي.. الغندور يكشف تفاصيل ساعات الحسم في الصفقة المدوية

غلق صفحة رئاسة نادي الزمالك| المحكمة تعزل مرتضى منصور نهائيا.. و"الرياضة" تجهز البديل

أول تعليق من نادي الزمالك على قرار المحكمة بعزل مرتضى منصور

خطفها من الأهلي.. تفاصيل صفقة الزمالك السوبر برعاية مرتضى منصور

كواليس خطف الأهلي الصفقة السوبر من الزمالك .. بالأرقام

رفض مصافحته.. نجم المنتخب الأولمبي يحرج فوزي لقجع على منصة التتويج |شاهد

موقف مرتضى من خوض انتخابات الزمالك .. تفاصيل مهمة

موضوعات متعلقة

بيان عاجل من الولايات المتحدة بشأن الأزمة في السودان

بشير عبدالفتاح يكشف أهمية دعوة القاهرة لقمة دول جوار السودان

الباز: مصر لم تنظر لحالة التواطؤ الدولي تجاه السودان

أحمد موسى: استضافة مصر قمة دول جوار السودان تحرك كبير لحقن الدماء

لبحث إنهاء الصراع.. مصر تستضيف مؤتمر قمة دول جوار السودان 13 يوليو

الإمارات تفتتح مستشفى ميدانيا دعما للاجئي السودان في تشاد

ترشيحاتنا

إعلان عاجل من الولايات المتحدة بشأن استخدام أوكرانيا القنابل العنقودية في روسيا

تقرير: إعادة هيكلة مؤسسات البحث العلمي تتصدر أعمال لجنة التعليم بالحوار الوطني

مراقب ثانوية عامة يحكي لصدى البلد كواليس إنقاذ طالبة "راحت عليها نومة"

بعد ضبط أطنان لحوم فاسدة .. كيف تكتشف أنك تناولت منها

كامل الوزير: تكلفة ميناء العريش تقترب من 5 مليارات جنيه

سيدة تشتكى شقيقها: حرمنى من حضور جنازة والدى بسبب الميراث

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الجيم.. دعاء حكم تثير الجدل بأنوثتها الطاغية| شاهد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز الأخضر؟

اهتمت بالعمل العام بين أفراد الشعب.. الذكرى الثانية لوفاة جيهان السادات |صور

قصة عروس لم تحضر حفل زفافها لهذا السبب

فيديو

ترحيل وتهديد.. تركيا تفرض قيودا على الإخوان بعد التقارب الدبلوماسي مع مصر |فيديوجراف

الأهلى والزمالك| الجبلاية يتحدى.. حكام مصريين للمباراة وتأييد عزل مرتضى بعثر الأوراق

غلق حديقة الحيوان لمدة عام.. تطوير ضخم وسعر التذكرة الجديد

إمام عاشور أهلاوي.. الخطيب يتدخل واللاعب يوافق ومحاولات زملكاوية للتسخين.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

اﻟﻤﺰﻳﺪ