لطلاب جامعة حلوان.. نتائج كلية الحاسبات عبر هذا الرابط

أعلنت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة حلوان نتائج مرحلة البكالوريوس وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان والدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

وكشفت إدارة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي أن مجلس الكلية قد اعتمد نسب النجاح لمرحلة البكالوريوس شعبة عامة وبرنامجي هندسة البرمجيات والمعلوماتية الطبية وأعلنت نتائج جميع الفرق علي الموقع الرسمي لجامعه حلوان، تحت رياده الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأوضحت إدارة الكلية انه يمكن الاطلاع علي نتائج الامتحانات من خلال الموقع الرسمي لجامعة حلوان عن طريق بطاقة الرقم القومي

وكشفت الكلية أنه لمزيد من المعلومات عن برامج الدراسات العليا بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة حلوان يمكن زيارة الصفحة الرسمية على فيسبوك من خلال الرابط التالي: https://m.facebook.com/fci.helwan.edu

جدير بالذكر انه أعلنت كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان عن برنامج الموضة وطباعة المنسوجات، والذي يعد برنامجا بينيا يجمع بين تخصصي طباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز والملابس الجاهزة، ويعد تخصصا جديدا مطلوبا لسوق العمل، حيث تُعد كلية الفنون التطبيقية من الكليات المتميزة بتخصصاتها ولديها برامج تمتاز بأنها تؤهل خريجيها للالتحاق بسوق العمل بسهولة ويسر، وتطرح الكلية البرنامج تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية.