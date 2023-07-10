عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لطلاب جامعة حلوان.. نتائج كلية الحاسبات عبر هذا الرابط

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة حلوان نتائج مرحلة البكالوريوس وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان والدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

وكشفت إدارة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي أن مجلس الكلية قد اعتمد  نسب النجاح لمرحلة البكالوريوس شعبة عامة وبرنامجي هندسة البرمجيات والمعلوماتية الطبية وأعلنت نتائج جميع الفرق علي الموقع الرسمي لجامعه حلوان، تحت رياده الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

 

 

وأوضحت إدارة الكلية انه يمكن الاطلاع علي نتائج الامتحانات من خلال الموقع الرسمي لجامعة حلوان عن طريق بطاقة الرقم القومي

وكشفت الكلية أنه لمزيد من المعلومات عن برامج الدراسات العليا بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة حلوان يمكن زيارة الصفحة الرسمية على فيسبوك من خلال الرابط التالي: https://m.facebook.com/fci.helwan.edu

 

جدير بالذكر انه أعلنت كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان عن برنامج الموضة وطباعة المنسوجات، والذي يعد برنامجا بينيا يجمع بين تخصصي طباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز والملابس الجاهزة، ويعد تخصصا جديدا مطلوبا لسوق العمل، حيث تُعد كلية الفنون التطبيقية من الكليات المتميزة بتخصصاتها ولديها برامج تمتاز بأنها تؤهل خريجيها للالتحاق بسوق العمل بسهولة ويسر، وتطرح الكلية البرنامج تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية.

أسامة إمام عميد كلية الحاسبات البرمجيات التعليم والطلاب Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرسلت فيديوهات عارية بغرفة النوم.. شاب مصري يستدرج ثرية خليجية | تفاصيل

إمام عاشور أهلاوي.. الغندور يكشف تفاصيل ساعات الحسم في الصفقة المدوية

أول تعليق من نادي الزمالك على قرار المحكمة بعزل مرتضى منصور

بفرمان كولر.. قرار مفاجئ من الأهلي بشأن ديانج

صدمة لعشاق برشلونة| وفاة لويس سواريز أسطورة البلوجرانا .. تفاصيل

رسميا.. الأهلي يتعاقد مع إمام عاشور

خطفها من الأهلي.. تفاصيل صفقة الزمالك السوبر برعاية مرتضى منصور

مفاجأة حول خلاف كهربا مع الأهلي

ترشيحاتنا

اتهام خطير من روسيا للولايات المتحدة بشأن جرائم الحرب

القصة الكاملة| مقتل طفل لسرقة توك توك في وضح النهار بمطروح.. فيديو

سعر BMW COMPETITION X DRIVE موديل 2023 في مصر

أخرها الصين وتايوان| إلى أين يسير الاقتصاد العالمي في ظل التغيرات الجيوسياسية؟

مزاد علني للسيارات المخزنة في جمارك مطار القاهرة غدا| الشروط والتفاصيل

دعاء قيام الليل مكتوب ومستجاب.. أدرك بـ10 كلمات أبواب الرزق والمغفرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اعملها فورا... 6 فحوصات للتأكد من صحة القلب

طريقة عمل دجاج سويت اند ساور| بمذاق لا يقاوم

برشاقة لافتة| سارة سلامة تثير الجدل في الجيم

اعشاب خارقه تساعد على ضبط السكر فى الدم

فيديو

كنت بتفرج عليهم وهما بيستحموا.. القبض على شاب أعلى عقار بـ15 مايو

ترحيل وتهديد.. تركيا تفرض قيودا على الإخوان بعد التقارب الدبلوماسي مع مصر |فيديوجراف

الأهلى والزمالك| الجبلاية يتحدى.. حكام مصريين للمباراة وتأييد عزل مرتضى بعثر الأوراق

غلق حديقة الحيوان لمدة عام.. تطوير ضخم وسعر التذكرة الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

اﻟﻤﺰﻳﺪ