ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز الأخضر؟

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية الصحية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد الموز الأخضر.

فوائد الموز ﺍلأﺧﻀﺮ :

فقدان الوزن : فتناول الموز "الأخضر" بصفة يومية يساعد في فقدان الوزن الزائد، حيث إن الموز "الأخضر" غني بالألياف التي تساعد في تنظيف الأمعاء كما أنه ينقي الجسم من الملوثات والدهون الزائدة .



كبح الشهية : يتميز الموز "الأخضر" بأنه يعطي الشعور بالامتلاء والشبع، لذا فهو يكبح موجات الجوع التي تصيب الشخص من آن لآخر خصوصاً مع المحاولات المضنية لفقدان الوزن ..



الوقاية من السكري : يساعد الموز "الأخضر" في تقليل امتصاص الجسم للغلوكوز مما يقلل مستويات الأنسولين، لذا فهو يقي من مرض السكري .



مفيد للعظام : يحتوي الموز "الأخضر" على الفيتامينات والمغنيسيوم والكالسيوم، مما يقوي العظام ويخفف من آلام المفاصل ويقي من هشاشة العظام .