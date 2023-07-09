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مرأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز الأخضر؟

صدى البلد

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية الصحية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد الموز الأخضر.

 

فوائد الموز ﺍلأﺧﻀﺮ :

فقدان الوزن : فتناول الموز "الأخضر" بصفة يومية يساعد في فقدان الوزن الزائد، حيث إن الموز "الأخضر" غني بالألياف التي تساعد في تنظيف الأمعاء كما أنه ينقي الجسم من الملوثات والدهون الزائدة .

كبح الشهية : يتميز الموز "الأخضر" بأنه يعطي الشعور بالامتلاء والشبع، لذا فهو يكبح موجات الجوع التي تصيب الشخص من آن لآخر خصوصاً مع المحاولات المضنية لفقدان الوزن ..

الوقاية من السكري : يساعد الموز "الأخضر" في تقليل امتصاص الجسم للغلوكوز مما يقلل مستويات الأنسولين، لذا فهو يقي من مرض السكري .

مفيد للعظام : يحتوي الموز "الأخضر" على الفيتامينات والمغنيسيوم والكالسيوم، مما يقوي العظام ويخفف من آلام المفاصل ويقي من هشاشة العظام .

الموز الأخضر فقدان الوزن الزائد فيتامينات و مستويات الأنسولين يقوي العظام

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