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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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محمد جمال: الأطباء المصريون مجهودهم رائع داخل وخارج ألمانيا

دكتور محمد جمال
دكتور محمد جمال

أكد الدكتور محمد جمال، رئيس اللجنة الطبية بجمعية جسر الألمانية للتبادل العلمي بين مصر و ألمانيا، أنه تخرج من كلية طب جامعة الزقازيق، و كان الأول على دفعته و سافر ألمانيا منذ 12 عام ليتعلم و يتطور أكثر.

وأوضح محمد جمال، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الأطباء المصريين يبذلون قصارى جهدهم داخل ألمانيا و خارجها، و ذلك يسهم في رفع شأن مصر.

ونوه محمد جمال، إلى أن التعليم في مصر يقوم على معرفة شئ عن كل شئ و ينقص التخصص الدقيق، و ذلك الفرق الوحيد بين مصر و الدول الأخرى، موضحا أن المصريين عند وضعهم في مكان مبدع يقوموا بالانطلاق.

وأضاف، أنه يقوم بتعليم الأطباء الألمان بالخارج، و أنه يطمح لعدم وجود حدود بين الدول في نقل العلم.

 مؤسسة رسمية و غير ربحية

و تابع، أن جمعية جسر تقوم على نقل الخبرة المكتسبة للشباب والأطباء بشكل مجاني و متاح 24 ساعة، مؤكدا أن هذه المؤسسة رسمية و غير ربحية.
 

 

الأطباء المصريين المانيا جمعية جسر مصر اخبار التوك شو

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