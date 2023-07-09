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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

وزيرة الثقافة تفتتح معرض الأوبرا الثاني للكتاب ضمن احتفالات ثورة 30 يونيو

معرض الأوبرا للكتاب
معرض الأوبرا للكتاب

ضمن احتفالات وزارة الثقافة  بمرور 10 سنوات على ثورة الثلاثين من يونيو، افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، فعاليات "معرض الأوبرا الثاني للكتاب"، الذي تُنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، بساحة دار الأوبرا المصرية، بحضور الدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، الدكتور أسامة طلعت، رئيس دار الكتب والوثائق القومية، الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، الدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية، عمرو البسيوني، القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين ،ووفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وقالت وزيرة الثقافة: "إن افتتاح "معرض الأوبرا الثاني للكتاب"، يأتي كجزء من احتفالات قطاعات الوزارة المختلفة بثورة 30 يونيو، التي حفظت هوية الوطن، وأرست دعائم القيم المصرية الأصيلة، وكانت انتصارًا لمعركة الوعي. 

وأشارت وزيرة الثقافة، إلى أن الفترة المُقبلة ستشهد انطلاق سلسة من المعارض المحلية بعدد من محافظات الوجهين القبلي والبحري، للمساهمة في نشر المعرفة بين جموع المواطنين وبأسعار مخفضة.

مؤكدة استمرار مبادرة "الثقافة والفن للجميع" التي تهدف إلى توفير إصدارات الوزارة، بأسعار مُخفضة، تبدأ من جنيه واحد إلى ٢٠ جنيهًا، وتمنح خصمًا خاصًا لطلاب الجامعات.  

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد بهي الدين، أن الدورة الثانية من المعرض، والتي تستمر حتى 19  يوليو الجاري، وتأتي استكمالًا لشعار معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الرابعة والخمسين "معًا.. نقرأ..نبدع.. نُفكر"، وهي نُسخة ذات طابع متميز، نظرًا لتزامنها مع احتفالات ثورة ٣٠ يونيو، بما لعبته من دور حيوي لاسترداد الهوية، وهو ما نطمح في تحقيقه من خلال معارض الكتاب المُختلفة التي نحرص على إقامتها طوال العام،  والتي يؤكد إقبال الجمهور عليها انتصارنا في معركة الوعي، والمضي نحو بناء الجمهورية الجديدة. 

تُقام النسخة الثانية من "معرض الأوبرا الثاني للكتاب"، على مساحة 1000 متر، يُشارك بها 27 دار نشر خاصة، إلى جانب قطاعات وزارة الثقافة، منها: "الهيئة العامة لقصور الثقافة، المجلس الأعلى للثقافة، دار الكتب والوثائق القومية، صندوق التنمية الثقافية، دار الأوبرا المصرية، والمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، وتُشارك هيئة الكتاب بما يقرب من 1200 عنوان من إصداراتها بكافة سلاسل الهيئة.

احتفالات وزارة الثقافة معرض الأوبرا الثاني للكتاب الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الهيئة المصرية العامة للكتاب الدكتور أحمد بهي الدين

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