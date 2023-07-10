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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد الغندور ..الاهلي يتواصل من اجل شراء مصطفي فتحي المعار لبيراميدز

مصطفي فتحي
مصطفي فتحي

كشف الإعلامي خالد الغندور عن بدء تواصل  النادي الاهلي مع التعاون السعودي لشراء مصطفي فتحي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك
 

وكتب الغندور:"الاهلي يتواصل مع التعاون من اجل شراء مصطفي فتحي المعار لبيراميدز".

وكان مصطفى فتحي انضم إلى بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية لمدة موسم على سبيل الإعارة قادما منالتعاون السعودي، مع خيار الشراء.

وذكرت صحيفة “الرياضية” السعودية، أن إعارة مصطفى فتحي إلى نادي بيراميدز، انتهت دون أن يفعّل الأخير بند شراءما تبقى من عقده من النادي السعودي، البالغ مليون دولار.

 

لن يكمل الموسم مع بيراميدز


وأضافت الصحيفة أن نادي التعاون أبلغ مصطفى فتحي بسرعة الالتحاق بمعسكر الفريق الجاري حاليا في مدينة ميرلوالهولندية بعد انتهاء إعارته إلى بيراميدز، لحين دراسة العروض الجديدة لشراء ما تبقى من عقده.

وأشارت إلى أن إدارة التعاون لا تمانع بيع عقد مصطفى فتحي إلى أحد أندية في الدوري المصري بسبب التجنيد.

يذكر أن موسم 2022-2023 لم ينته في مصر بعد، إذ يتبقى لفريق بيراميدز 3 مباريات في مسابقة الدوري المصريالممتاز، كما يواجه نظيره الزمالك يوم 20 يوليو الجاري في نصف نهائي كأس مصر.

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