الأرصاد السعودية تعلن توقعات الطقس اليوم الإثنين

أعلنت الأرصاد السعودية، اليوم الإثنين، توقعات الطقس خلال اليوم، وسط تحذيرات للمواطنين من حالة الطقس.

وتوقعت طقس مستقر على معظم مناطق المملكة، في حين تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان و عسير.

فيما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة يشمل ذلك طريق الساحل ويمتد من محافظة الليث حتى منطقة جازان، ولا يزال الطقس حار على أجزاء من وسط و شرق المملكة.

يأتي ذلك وسط حالة من عدم استقرار الطقس في آسيا وسقوط أمطار وسيول في باكستان والهند بالإضافة إلى اليابان وغيرهم.